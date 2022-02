Münchner Ex-Grünen-Vize macht Nachfolgern von Habeck und Baerbock Druck – Ampel „Paroli bieten“

Samt Baerbock und Habeck?

Von Florian Naumann schließen

Finden die Grünen unfallfrei in die Regierungsrolle - und ohne Konflikt mit der Basis? Eine scheidende Parteivize gibt den neuen eine Forderung mit auf den Weg.

Berlin/München - Die Grünen stehen vor einem Drahtseilakt - nicht nur in Sachen Klimaproteste und Autobahnblockaden: Die früher stark basisdemokratisch geprägte Partei muss den Spagat mit dem Regierungshandeln bewältigen. Pünktlich zur offiziellen Bestätigung der neuen Parteichefs hat die scheidende Parteivize Jamila Schäfer schon mal sachte den Druck auf die neuen Grünen-Spitzen Ricarda Lang und Omid Nouripour erhöht.

Schäfer, Bundestagsdirektmandat-Gewinnerin aus München, forderte Nouripour und Lang auf, der Ampel-Regierung mit den prominenten Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck „Paroli“ zu bieten - und dabei nicht zuletzt FDP-Forderungen nach Steuergeschenken entgegenzutreten.

Grüne nach Baerbock und Habeck: Schäfer fordert „selbstbewusste Partei“ - bereitet die FDP Sorgen?

„Wir wollen eine selbstbewusste Partei, die über den Koalitionsvertrag hinausdenkt und klar macht, dass darin nicht alles steht, was wir jemals gefordert haben“, sagte Schäfer am Montag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Zwar stünden viele gute Projekte in dem Vertrag. „Aber klar ist, dass wir als grüne Partei den Anspruch haben, die Debatten mit neuen Impulsen zu prägen.“ Nötig sei zudem ein starkes Parlament. Denn am Ende sei es „in unserer Demokratie so, dass der Bundestag entscheidet, was Gesetz wird“.

Nouripour hatte schon vor seiner Wahl durch die Grünen-Delegierten die Bindung zwischen Partei und Regierung zum Herzensthema erhoben. Auch Lang versucht sich in dieser Hinsicht - zuletzt unter anderem mit einer kontroversen Äußerung zum Thema „ziviler Ungehorsam“. Schäfer lobte Nouripour und Lang aber am Montag auf Twitter auch explizit als „selbstbewusste neue Parteiführung“.

Grüne in der Ampel: Münchner Ex-Parteivize warnt vor „Steuergeschenken“

Schäfer mahnte, die sozial-ökologische Transformation des Landes müsse mit einer Entlastung von Menschen mit kleineren Einkommen einhergehen. Es könne nicht sein, dass ohnehin sozial Schwache auch noch dafür bezahlen müssten. „Was wir uns nicht leisten können, sind teure Steuergeschenke mit der Gießkanne“, sagte sie. Es gehe darum, gezielt die kleineren und mittleren Einkommen zu entlasten.

Dabei sprach die Grüne auch ein stets gerne diskutiertes Thema an: „Wir können also zum Beispiel nicht pauschal die Pendlerpauschale erhöhen“, sagte Schäfer mit Blick auf entsprechende Äußerungen aus der FDP. „Das steht auch gar nicht im Koalitionsvertrag.“ Stattdessen müssten diejenigen bezuschusst werden, „die ihre Stromrechnung nicht bezahlen können“.

Grünen-Spitzen neu bestätigt: Baerbock, Habeck aber auch Schäfer ab Montag offiziell abgelöst

Schäfer war vier Jahre lang stellvertretende Grünen-Vorsitzende. Seit der Bundestagswahl im vergangenen Herbst ist sie Bundestagsabgeordnete. Am Montag endet ihre Amtszeit als Parteivize offiziell. Dann wird das schriftliche Ergebnis der Neuwahl der Grünen-Spitze bekannt gegeben. Vor zwei Wochen war auf einem digitalen Parteitag eine neue Führung gewählt worden; dies musste noch schriftlich von den Delegierten bestätigt werden. Baerbock und Habeck mussten mit ihrem Eintritt in die Ampel-Regierung laut Grünen-Satzung ihre Ämter als Parteichefs aufgeben.

Gewissen Dissens zwischen Grünen und FDP gibt es auch auf anderen Themenfeldern: Etwa in Sachen Corona-Lockerungen - oder auch beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wie Grünen-Politikerin Renate Künast IPPEN.MEDIA in einem Interview schilderte. (fn/AFP)