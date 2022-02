Klima-„Ultimatum“ für die Ampel: Grüne haben jetzt genug - „Demokratie lässt sich nicht erpressen“

Von: Florian Naumann

Neben Cem Özdemir hat auch Omid Nouripour das Vorgehen der Klimaaktivsten des „Aufstands der letzten Generation“ verurteilt. © Jens Schlicke/imago/Christian Charisius/dpa/fn

Die Grünen distanzieren sich jetzt klar von Klima-Aktivisten - ein Ultimatum, Straßenblockaden und weitere Drohungen gehen der Öko-Partei zu weit.

Berlin - Der Klimawandel bereitet große Sorge - auch und gerade Wissenschaftlern und internationalen Organisationen. Trotzdem kommt das Gegensteuern in Mühlen und Anforderungen der Realpolitik nur langsam voran. In diesem Punkt sind sich viele Experten, Politiker und Aktivisten einig.

Wie einige Klimaaktivisten nun Druck auf die Ampel-Koalition machen wollen, stößt mittlerweile selbst vielen Grünen übel auf: Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Parteichef Omid Nouripour distanzierten sich am Montag in deutlichen Worten von den Straßenblockaden der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ - die Union ist ohnehin bereits seit längerem schwer alarmiert.

Mehr als der Protest der Regierungspartei könnte den Aktivisten aber ein Einwand der Ex-Ministerin Renate Künast zu denken geben. Sie warnte, der Streit um die Blockaden lenke den Blick weg vom eigentlichen Anliegen der Protestierenden, dem Klimaschutz. Künast attestierte dem Vorgehen etwas „Tragisches“. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sprach indes schlicht von „Straftaten“. So oder so: Die Aktionen gingen am Montag weiter. Tags zuvor war ein „Ultimatum“ ausgelaufen.

Grüne: Özdemir und Nouripour verurteilen Blockaden und Ultimatum - „Egal, was einer will ...“

Mitglieder des „Aufstandes“ wählten am Morgen die bekannte Hamburger Köhlbrandbrücke als Schauplatz einer Straßenblockade. Demonstranten hatten sich dabei teils mit Sekundenkleber und Bauschaum an der Straße festgeklebt. Aber auch in Stuttgart und Freiburg bremsten sie den Autoverkehr aus. Angedroht hatte die Gruppe nach dem Verstreichen ihrer Frist für ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung auch Flughafen- und Hafenblockaden. Die gab es zunächst nicht.

Führende Grünen-Politiker äußerten dennoch Unverständnis. Özdemir etwa erklärte: „Total egal, wer was will, eine Demokratie lässt sich nicht erpressen.“ Er ergänzte: „Ich rate dazu, sich wieder darauf zu besinnen, um was es eigentlich geht, sicher nicht darum, denen Steilvorlagen zu geben, die möglichst wenig Klimaschutz wollen.“ Klimaschutz sei dringlich und notwendig. „Und genau deshalb habe ich eigentlich überhaupt keine Lust, dass gerade ganz wenige mit Lärm dazu beitragen, Mehrheiten für den Klimaschutz zu gefährden.“

Auch der neue Grünen-Chef Omid Nouripour wies die Protest-Methoden der Aktivisten zurück. „Wir sind die Klimaschutz-Partei, und wir sind froh um jede Art der Proteste, die friedlich verlaufen und gewaltfrei verlaufen und auch niemanden bedrohen. Das ist immer Rückenwind für uns und unsere Arbeit und unsere Politik“, sagte Nouripour am Montag in Berlin. Ihm fehle aber das Verständnis für die Methodik. „In dem Augenblick, in dem kritische Infrastruktur angegangen wird, in dem Menschen bedroht werden und in dem Ultimaten ausgesprochen werden, hat das mit Demokratie nicht mehr viel zu tun“, erklärte Nouripour.

Noch vor einigen Tagen hatte es auch betont verständnisvolle Worte aus der Grünen-Ministerriege gegeben.

Aufstand der letzten Generation Was die Aktivisten fordern: Die Gruppe verlangt ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine Agrarwende bis 2030. Die Forderungen beziehen sich laut Selbstdarstellung der Aktivisten darüber hinaus auch auf eine „schnelle und umfangreiche Reduktion“ des CO2-Ausstoßes „in allen Bereichen“. Wie sie in Erscheinung treten: Der „Aufstand der letzten Generation“ machte erstmals mit einem Hungerstreik einiger Aktivisten in Berlin im Vorfeld der Bundestagswahl auf sich aufmerksam; damit wollten sie ein Treffen mit den Spitzenkandidaten der Parteien erzwingen. Im Dezember malten mehrere Mitglieder Schriftzüge an eine Außenmauer des Bundeskanzleramts, wurden aber von der Polizei gestoppt. Im Januar kündigte die Gruppe dann Autobahnblockaden zur Durchsetzung ihrer Forderungen an. Im Februar protestierten sie darüber hinaus mit aus Supermarktmülltonnen gerettetem Essen und Pferdemist vor zwei Bundesministerien. Wer mit dabei ist: Auf den Internetseiten der Aktivisten präsentieren sich Mitstreiter im Alter zwischen 20 Jahren und 72 Jahren, viele davon sind im mittleren Alter. Wie viele Menschen sich der Gruppierung zurechnen, ist nicht genau bekannt. Autobahnblockaden betrafen bisher insbesondere Berlin, dazu kamen weitere Aktionen in einigen anderen Städten wie Göttingen, Freiburg sowie Hamburg, Stuttgart und München. An solchen Blockaden beteiligen sich in der Regel aber lediglich kleinere Aktivistengruppen.

Straßenblockaden: Union fordert strafrechtliche Konsequenzen - Herrmann warnt vor Gefahren

CDU und AfD forderten Konsequenzen für die Demonstranten nach den Blockaden. Die Bürger müssten „vor den Auswirkungen derartiger rechtswidriger Blockaden geschützt und die Taten strafrechtlich geahndet werden“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), der Welt. AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla sagte: „Vergehen sind konsequent zu ahnden.“ Der rechtspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Günter Krings (CDU), teilte am Montag mit: „Straßenblockaden gefährden Menschenleben, Blockierer müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“

Herrmann, derzeit auch Chef der Innenministerkonferenz will das Thema nun bei den kommenden Treffen mit seinen Amtskollegen ansprechen. „Derartige Blockadeaktionen sind durch das Versammlungsrecht nicht gedeckt. Das sind Straftaten und nicht selten Aktionen, die andere gefährden können“, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Klima-Protest mit „tragischer“ Note? Sprecherin verteidigt Vorgehen - „Haben jeden anderen Weg versucht“

Künast schrieb auf Twitter, das Vorgehen der Klimaaktivisten habe etwas „Tragisches“. „Es läuft in eine Sackgasse und verschiebt den Fokus weg vom Anliegen - hin zur Frage, was ist noch legitim und was wird nur als Straftat wahrgenommen.“

Aktivisten-Sprecherin Aimée van Baalen verteidigte das Vorgehen im Deutschlandfunk indes. Eine Antwort auf das „Ultimatum“ habe es von Kanzler Olaf Scholz (SPD) „leider nicht“ gegeben, sagte sie. Man werde deshalb die Infrastuktur „noch stärker stören müssen“, um eine vier Grad Celsius wärmere Welt zu verhindern. Van Baalen bekräftigte, die Gruppe werde nun Flughäfen und Häfen ins Visier nehmen. „Wir haben einfach schon jeden anderen Weg versucht“, erklärte sie.

Um „Erpressung“ gehe es dabei nicht - die Forderungen fänden sich im Koalitionsvertrag und dem Grundgesetz. Die Gruppe erinnere die Politik nur an ihre Aufgabe. Parallelen zur Trucker-Blockaden in Kanada wies van Baalen zurück. „Differenzierung“ sei nötig. (fn/dpa/AFP)