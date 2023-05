Grüne rutschen in die Krise: Palmer stürzt, aber Habeck strauchelt mit ihm

Von: Georg Anastasiadis

Teilen

Boris Palmer, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, will nach seinen umstrittenen Äußerungen in Frankfurt am Main eine Auszeit nehmen. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur. © Sebastian Gollnow/dpa/Klaus Haag

Nicht nur durch den Sturz von Boris Palmer rutschen die Grünen in eine Krise. Denn auch das Clan-Ministerium von Robert Habeck offenbart eine fragwürdige Auffassung von Moral, die die Partei sonst so gerne für sich in Anspruch nimmt. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Durch die Bundesschwurbelrepublik Deutschland geht ein großes Aufatmen: Tübingens Klartext-Bürgermeister Boris Palmer verlässt seine Partei und zugleich die große öffentliche Bühne. Der Mann, der Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Grünen und vielen anderen Weltverbesserern mit so schrecklich wahren Sätzen wie „Wir schaffen das nicht mehr“ auf den Wecker ging, wird den Blutdruck der sedierten Republik und ihrer so elegant gendernden Eliten ab sofort nicht mehr nach oben jagen.

Palmer verlässt Partei: Grünen-Spitze ist ihren ärgsten Quälgeist endlich los

Groß ist die Genugtuung vor allem bei seinen grünen Ex-„Parteifreunden“. Sie haben sich an ihrem charismatischen Wahlsieger Palmer – viele andere hat die Ökopartei auf Städteebene ja nicht mehr – wund gerieben. Wie sehr das offenbar aber auch umgekehrt galt, verrät dessen Erklärung, er werde nun professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Die scheint auch dringend nötig. Wohl auch als Antwort auf parteiintern erlittene Verletzungen (bis hin zu gehässigen Nazi-Vorwürfen) hat es der Rebell mit den Provokationen zuletzt übertrieben, bis es an der Goethe-Universität in Frankfurt schließlich zu dem verhängnisvollen Ausraster kam, der aus dem Unbequemen einen politischen Aussätzigen machte. Auch nach der von Palmer jetzt angekündigten einmonatigen „Auszeit“ dürften sich die TV-Sender kaum mehr wie früher um ihren einstmaligen Talkshow-Liebling reißen.

Die Grünen-Spitze ist ihren ärgsten Quälgeist endlich los, doch viel Zeit, sich darüber zu freuen, hat sie nicht. Denn für das, was Palmer schon immer so kolossal an seiner Partei nervte, liefert Robert Habecks zupackendes Clan-Ministerium zum Erschrecken der Öffentlichkeit gerade den schlagenden Beweis. Bei den Grünen gibt es ein Übermaß an Moral, vor allem aber gibt es zwei Sorten von Moral: eine für sich selbst – und eine für alle anderen. Palmer stürzt, aber er ist nicht der Einzige, der in die Krise stolpert.

Georg Anastasiadis.