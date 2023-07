Grünen-Breitseite im „Sommerinterview“: Ricarda Lang rügt „irrlichternde CDU“ – und verteidigt Habeck

Von: Florian Naumann

Grünen-Chefin Ricarda Lang geht im ARD-„Sommerinterview“ in die Offensive gegen CDU und AfD. Auch für die Ampel liefert sie Zündstoff.

Berlin/München – Grünen-Chefin Ricarda Lang hat ihr ARD-„Sommerinterview“ für harte Kritik an Friedrich Merz und dessen CDU genutzt. „Wir haben eine konservative Partei in diesem Land, aber sie ist gerade alles andere statt stabil“, erklärte sie am Sonntag (30. Juli) im Gespräch mit Moderator Matthias Deiß. Sie fügte hinzu: „Ich muss sagen, als Demokratin, es ist ein Trauerspiel.“

Vor allem Merz‘ unklare Äußerungen zu einer Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nahm die Grüne ins Visier. Aber auch vor den Plänen der AfD in Sachen EU und Nato warnte Lang eindringlich. Die oftmals lautstarke Kritik an Robert Habecks Heizungsplänen wies die Parteivorsitzende jedenfalls in Teilen zurück.

Ricarda Lang sieht Merz‘ AfD-Aussagen als „große Gefahr“ – und CDU als „irrlichternde Partei“

Merz habe von der schwierigen Situation in Sonneberg ausgehend pauschal die Kommunen von der Brandmauer gegen die AfD ausgenommen, rügte Lang. „Er ist danach zurückgerudert. Aber ein Parteivorsitzender, der entweder hier bewusst den Tabubruch begeht, oder nicht weiß, was er da sagt, dafür habe ich, ehrlich gesagt, ziemlich wenig Verständnis“, sagte Lang in der vorab auf YouTube ausgestrahlten Runde „Frag selbst“: „Ich halte das für eine große Gefahr, was er da getan hat.“

„Ich erlebe bei der Union gerade eine irrlichternde Partei, die nicht weiß, ist sie die Union von Friedrich Merz oder Daniel Günther, die eine Brandmauer hat, oder sie anzweifelt“, sagte sie. Auch zu einer möglichen Koalition mit CDU und CSU auf Bundesebene äußerte sie sich skeptisch. „Wir wüssten ja gar nicht, welche CDU das wäre“, erklärte Lang. „Wär‘ es die von Friedrich Merz? Wär‘ es die von Daniel Günther? Wir haben Länder, in denen wir sehr gut zusammenarbeiten, ich denke zum Beispiel an Nordrhein-Westfalen, ich denke an Schleswig-Holstein, ich denke an Baden-Württemberg, wo man gute Lösungen gemeinsam auf den Weg bringt.“

Ricarda Lang im ARD-„Sommerinterview“: AfD-Pläne „wirtschaftliches Fiasko“ und Vorlage für Putin

Die AfD bezeichnete Lang indes als „Hauptfeind“. Im eigentlichen „Sommerinterview“ untermauerte sie ihre Kritik an den Rechtspopulisten. „Man muss ganz klar sagen, diese Partei macht Politik gegen die Mehrheit der Menschen im Land, gegen deren Sorgen, weil sie von diesen Sorgen profitieren“, betonte sie.

Lang erklärte: „Die gefährlichste Partei in diesem Land, das ist die AfD.“ Sie verwies auf den auch beim AfD-Parteitag von etlichen Parteimitgliedern geforderten Austritt Deutschlands aus der EU. „Das wäre ein wirtschaftliches Fiasko für Deutschland.“ Auf AfD-Politiker angesprochen, die Deutschlands Mitgliedschaft in der Nato für die Zukunft in Zweifel ziehen, sagte Lang: „Wir würden uns Putin ausliefern.“ Sie fuhr fort: „Keine Gewerbesteuer mehr – Haupteinnahmequelle der Kommunen, also keine Freibäder, keine Frauenhäuser, keine Kitas.“ Für die kleinen Leute tue die AfD, die das Rentenalter erhöhen wolle, nichts.

Ampel mitverantwortlich für AfD-Höhenflug: Grüne Lang fordert „Zusammenreißen“

Allerdings räumte die Grünen-Chefin auch eine Mitverantwortung der Ampel-Koalition am Umfrage-Höhenflug der AfD ein. „Wenn ich jetzt gerade im Land unterwegs bin, treffe ich viele Bürger, die sagen mir eigentlich: ‚Wir wollen, dass ihr euch einfach mal zusammenreißt.‘ Und ich glaube, diese Erwartung, das muss ein Auftrag sein, auch an uns.“ Lang warnte aber auch vor gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Regierung und Opposition. Alle demokratischen Parteien seien gefragt. „Wer das Lied der Populisten singt, stärkt am Ende die Populisten“, mahnte sie.

Kritik am Heizungsgesetz relativierte sie. Es bringe nichts, mit dem Finger auf andere, etwa auf die Medien oder die Opposition, zu zeigen. Es sei aber „absurd, wenn ein Bild entstanden ist, dass Robert Habeck irgendjemanden die Heizung rausreißen will, das war niemals der Fall.“ Es gehe um „sichere und bezahlbare Wärme“. Deutschland sei wirtschaftlich „noch lange nicht über den Berg“, räumte Lang zugleich ein. Unter anderem Bürokratie-Abbau sei nötig – aber auch eine „neue Investitionsagenda“.

Grünen-Chefin in der ARD: Neuer Zündstoff für den Streit um die Kindergrundsicherung

Neuen Zündstoff lieferte Lang für das Ampel-Dauerstreitthema Kindergrundsicherung. Dabei gehe es um das „zentrale sozialpolitische Projekt dieser Ampel“. Alle seien sich einig, dass die Gelderausteilung vereinfacht werden soll. Es sei aber eine „Frage von Chancengleichheit“, dass mehr Geld für armutsgefährdete Kinder „drin ist“. Es gehe darum zu zeigen, dass die Gesellschaft an die betroffenen Kinder glaube. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner hatte den Budget-Plänen von Grünen-Ministerin Lisa Paus eine Absage erteilt.

Für Misstöne sorgte ein Aspekt rund um die vorausgegangene Zuschauer-Fragerunde. Lang habe mehr als 10.000 Fragen und Kommentare erhalten, erklärte Deiß – das seien „mehr als doppelt so viele“ gewesen, wie für Kanzler Olaf Scholz (SPD) an gleicher Stelle. „Ganz viele waren aber Hass-Postings“, mahnte der ARD-Moderator, wie unter anderem FR.de berichtete. (fn mit Material von dpa)

