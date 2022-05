Sondervermögen-„Chaos“ bei den Grünen? Verhandlerin Baerbock wohl unter Druck – auch SPD hadert

Von: Florian Naumann

Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock Ende April bei einer Kabinettssitzung. © IMAGO/Stefan Boness/Ipon

Das Bundeswehr-Sondervermögen steht. Doch nicht alle sind happy: Bei den Grünen gab es wohl noch am Sonntag „Chaos“. Die SPD hadert mit „abstrusen“ Kennziffern.

Berlin – Das Bundeswehr-Sondervermögen steht: 100 Milliarden Euro soll es umfassen – und im Grundgesetz verankert sein. Damit hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) eines seiner „Zeitenwende“-Versprechen so gut wie eingelöst. Auch FDP und Grüne feierten die lange stark wackelnde Einigung mit der Union öffentlich.

Doch gerade bei den Grünen könnte kurz danach leichte Katerstimmung herrschen. Denn die Partei hat sich mit einer wichtigen Forderung nicht durchsetzen können. Und zu allem Überfluss sickerten auch noch interne Unstimmigkeiten durch – Außenministerin Annalena Baerbock hatte womöglich Probleme, die Sondervermögen-Einigung aus der Spitzenrunde mit SPD, FDP und CDU/CSU in den eigenen Reihen zu verkaufen.

Ebenfalls pikant: Auch aus der Bundestags-SPD war Unmut zu vernehmen. Die Union hingegen ist zufrieden - ebenso wie die FDP, die dank Zustimmung von CDU und CSU und Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Grundgesetzänderung nun die Schuldenbremse als gerettet vermelden kann.

Grüne hadern offenbar mit Sondervermögen: „Chaos“ um Baerbock am Sonntagabend?

Für Ärger bei den Grünen wollen gleich zwei Medien Indizien sehen. Als der Sondervermögen-Deal am Sonntagabend gegen 22 Uhr stand, habe jede Verhandlungsseite 30 Minuten für Rücksprache mit den eigenen Reihen erhalten, schreibt Focus Online. Baerbock habe diese Zeit allerdings dann doch nicht gereicht – trotz der Versicherung, sie sei „handschlagfest“. Wenige Minuten vor Ende der Frist hätten die Grünen um weiteren Aufschub vor der öffentlichen Verkündung der Übereinkunft gebeten.

Das Problem nach Informationen des Portals: Zu diesem Zeitpunkt habe ein Team des FDP-geführten Finanzministeriums bereits eine Mitteilung verschickt. Daraufhin sei bei den Grünen „Chaos ausgebrochen“. Bis spät in die Nacht sei in Reihe in der Öko-Partei debattiert worden.

Ähnliches will auch die Bild erfahren haben. Diesem Bericht zufolge verließ Baerbock um 22 Uhr die Verhandler – und ward nicht mehr gesehen. Auch nach Versand der offiziellen Mitteilung habe es keine Rückmeldung der Grünen geben. Ob und welchen weiteren Gesprächsbedarf es gibt, sei auch nach Mitternacht nicht klar gewesen. Anzunehmen ist allerdings, dass das Thema mittlerweile vom Tisch ist: Baerbock begrüßte am Montagmorgen die Einigung öffentlich. Ein Zurückrudern dürfte nun schwer werden. Andere Grüne ließen allerdings Unzufriedenheit durchblicken. Ebenso wie Teile der SPD.

Baerbock verteidigt Sondervermögen-Deal – Fraktionskollegin lässt Unmut durchblicken

Den Grünen liegt, das ist kein Geheimnis, die nun geplante strikte Verwendung der 100 Milliarden für die Bundeswehr schwer im Magen: Maßnahmen etwa zum Schutz vor digitalen Angriffen sollen nicht aus dem Sondervermögen, sondern aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Die Grünen hatten lange für eine Berücksichtigung solcher Belange gestritten. Die Union hatte die Beschränkung der Mittel auf die Bundeswehr hingegen zur Bedingung für ihre Zustimmung gemacht.

Es sei eine Cyber-Abwehrstrategie auf den Weg gebracht worden, weil der Krieg Russlands gegen die Ukraine ein hybrider Krieg sei, sagte Baerbock nun: „Deswegen müssen wir in diesem Bereich massiv nachlegen“. Diese Cyberabwehrfähigkeit solle in einem separaten Ertüchtigungsgesetz verankert werden. Auch Länder wie Schweden rechnen vor allem mit virtuellen Attacken aus Russland. Die Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta ließ dennoch Groll durchblicken: „Zweidrittelmehrheiten sind immer schwer zu erreichen und eine hohe Hürde. Heute sehen wir, warum es gut ist, dass wir diese übergroße Koalition nur für wenige Entscheidungen brauchen“, twitterte sie.

Bundeswehr-Sondervermögen: Auch SPD unzufrieden? Mützenich wettert über „abstruse Kennziffer“

Und auch die Bundestags-SPD – dem Vernehmen nach ohnehin im Februar schon von Scholz Zeitenwende-Plänen überrascht – schien zu hadern. Fraktionschef Rolf Mützenich griff vordergründig die Union an, traf aber auch den Kanzler.

Er rügte, dass die Union das Zwei-Prozent-Ziel für den Verteidigungshaushalt grundrechtlich verankern wollte: „Eine vollkommen abstruse Kennziffer ins Grundgesetz festzuschreiben, um nachfolgenden Generationen aufzuerlegen, immer zwei Prozent zu erreichen“ - dies sei „vollkommen falsch“, sagte Mützenich im Deutschlandfunk.

Gleichwohl: Die Einigung sieht vor, das von der Nato geforderte Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, zumindest auf die nächsten Jahre hin „im mehrjährigen Durchschnitt“ zu erreichen. Und auch Scholz hatte in seiner Grundsatzrede dieses Ziel unterstrichen. „Es entscheidet der Deutsche Bundestag über den Haushalt“, fügte Mützenich an. Ein Hintergrund der Äußerung wohl: Teile der SPD fremdeln mit dem neuen Rüstungskurs der Ampel-Koalition.

CDU feiert Sondervermögen-Einigung und verzichtet auf Druckmittel – Kühnert gibt eine Art Versprechen

Als Sieger fühlt sich indes vor allem die Union. Fraktionsvize Mathias Middelberg sagte gar den von seinem Chef Friedrich Merz (beide CDU) angekündigten Rückgriff auf ein Druckmittel im Bundestag ab. Merz‘ einstige Drohung, nur die rechnerisch unbedingt nötigen Stimmen für eine Zweidrittelmehrheit beizusteuern, habe sich erübrigt, sagte Middelberg dem Handelsblatt. Zum weiteren Zeitplan sagte er, es bestehe „der gemeinsame Wille, das Verfahren in dieser Woche abzuschließen“.

Aber auch die FDP - zuletzt offenbar noch der große Umfrage- und Landtagswahl-Verlierer in der Ampel - feierte die Einigung. „Ich bin sehr glücklich, dass Deutschland endlich seinem Auftrag nachkommt, die eigene Wehrfähigkeit und damit auch den eigenen Beitrag zur Bündnisverteidigung zu stärken“, sagte Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann der Nachrichtenagentur AFP. Dies sei „ein wichtiger Moment für die Bundeswehr“. Ihr Parteivorsitzender Christian Lindner hatte am Sonntagabend erleichtert ein „geschafft“ getwittert. Und auf einen weiteren für SPD und Grüne eher schmerzhaften Punkt hingewiesen: Die Schuldenbremse bleibe für alle anderen Vorhaben erhalten.

SPD-General Kevin Kühnert gab dann auch umgehend ein indirektes Versprechen: Er sehe die sozialpolitischen Vorhaben durch das geplante Bundeswehr-Sondervermögen nicht gefährdet. Die Regierung müsse „von keinem ihrer sozialen Ziele Abstand nehmen“, sagte er am Montag nach einer Präsidiumssitzung. Die SPD wolle gar keine „Konkurrenzdiskussion“ zulassen. Als Beleg verwies Kühnert unter anderem auf die geplanten Erhöhungen der Renten und des Mindestlohns, die in den nächsten Tagen vom Bundestag beschlossen werden sollen. (fn mit Material von AFP)