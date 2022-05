Steuerpolitik: Habeck prüft Anpassung der Mehrwertsteuer an Umweltverträglichkeit

Grünen wollen an die Steuern: Ukraine-Kriegsprofiteure sollen zahlen – Obst und Gemüse dafür billiger werden?

Von: Fabian Hartmann

Teilen

Die Grünen wollen Firmen stärker besteuern, die vom Krieg in der Ukraine profitieren. Es ist nicht das erste Mal, dass die Partei diese Idee hat. Abgestimmt in der Koalition ist sie nicht.

München – Firmen, die durch den Ukraine-Konflikt mehr Gewinne einfahren, müssen womöglich mit höheren Steuern rechnen. Das zumindest wollen die Grünen. Mit Blick auf den russischen Angriff sagte Parteichefin Ricarda Lang nach einer Vorstandssitzung in Berlin: „Wenn es offensichtlich ist, dass einige Konzerne wissentlich und vor allem übergebührlich am Horror dieses Krieges verdienen, dann sollten wir doch eine Übergewinnsteuer einführen, die genau dem aktiv entgegenwirkt.“

Diese Steuer würde dafür sorgen, „dass auch die sich finanziell daran beteiligen, dass wir alle gut und vor allem mit einem stärkeren Zusammenhalt durch diese Krise hindurchkommen“. Ob die Idee auch umgesetzt wird? Zumindest aktuell ist es unwahrscheinlich. Vor allem die FDP spricht sich gegen höhere Steuern aus. Grünen-Chefin Lang meinte dennoch: „Wir erleben eine Zeitenweite, das heißt, in dieser Zeitenwende sollte es auch keine Denkverbote geben.“

Übergewinnsteuer: FDP weist Vorstoß zurück – auch Opposition übt Kritik

Die Idee einer „Übergewinnsteuer“ ist nicht neu. Die Grünen hatten sie bereits im vergangenen Jahr vorgebracht - damals mit Blick auf Unternehmen, die in Folge der Corona-Pandemie satte Gewinne einfahren konnten.

Die liberale Bundestagsabgeordnete Katja Hessel sagte nun, dass Steuererhöhungs-Debatten nur Unsicherheit schürten. Und außerdem: „Unsere Unternehmen sind bereits mehrfach belastet: durch die Nachwehen der Corona-Pandemie, die hohen Energiepreise sowie zusammengebrochene Lieferketten“, so die Politikerin. Es sei vielmehr Zeit, „Rahmenbedingungen für neues Wachstum“ zu setzen.



Kritik kommt auch aus der Opposition. Der CSU-Abgeordnete Florian Hahn twitterte, es gebe zwar keine Denkverbote, aber es sei „Denkfaulheit“, auf jedes Problem „immer nur neue Steuern“ vorzuschlagen.

Steuerpolitik: Habeck prüft Anpassung der Mehrwertsteuer an Umweltverträglichkeit

Bei einer anderen Steuer könnten sich aber schon bald Änderungen ergeben: So denkt die Bundesregierung – unter Federführung eines grün geleiteten Ressorts – an die Anpassung der Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln an deren Umweltverträglichkeit. Das berichtet die Bild in ihrer Dienstagsausgabe. Laut einem Entwurf für das „Klimaschutz-Sofortprogramm 2022“, prüfe Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) prüfe, „die Mehrwertsteuersätze für Lebensmittel entsprechend ihrer Klimawirkung anzupassen“. Dadurch solle eine „klimafreundliche Ernährung“ gefördert werden.

Fordert höhere Steuern für Kriegsprofiteure: Grünen-Chefin Ricarda Lang. © Carsten Koall/dpa

Es gehe darum, die Verteilungswirkungen zu prüfen und auf soziale Ausgewogenheit zu achten. Laut Bild prüft Habeck außerdem die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets für den ÖPNV für einkommensschwache Haushalte. Ziel sei, die Nutzung des ÖPNV voranzutreiben. Wichtig sei dabei, dass zum Beispiel mit dem 365-Euro-Jahresticket „eine Glättung des Übergangs von geförderten Sozialtickets zu nicht geförderten Tickets einhergeht“. (fh mit dpa)