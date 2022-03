Grüne: Wahlrechtsreform – Verringerung der Wahlkreise

Eine Frau macht ein Kreuz auf einem Wahlzettel © Sebastian Gollnow / dpa

Die Grünen empfehlen eine Reform des Bundestagswahlrechts.

Berlin - «Wir müssen jetzt endlich unsere Hausaufgaben machen und dafür sorgen, dass der Bundestag nicht wieder so groß wird», sagte der Abgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion mit Sitz in Hamburg, Till Steffen, der Deutschen Presse-Agentur. Der Bundestag soll an diesem Mittwoch eine Kommission einsetzen, die Vorschläge für eine Reform erarbeiten soll.

Der Vorschlag, den Grüne und FDP in der vergangenen Wahlperiode gemeinsam mit der Linksfraktion erarbeitet hätten, liege auf dem Tisch, sagte Steffen. «Durch die Verringerung der Zahl der Wahlkreise von 296 auf 250 würden wir die Überhangmandate effektiv vermeiden. Wer bessere Vorschläge hat, die zum Ziel führen, kann sie gerne vorlegen.» Die Pläne waren ursprünglich Ende 2019 vorgelegt worden.

Mit der Wahl im vergangenen September ist der Bundestag auf eine Rekordgröße 736 Abgeordneten angewachsen. Die reguläre Sitzzahl liegt bei 598. Union und SPD konnten sich in der vergangenen Wahlperiode lediglich auf eine Minireform mit sehr begrenzter Wirkung einigen. Sie beschlossen mit ihrer Mehrheit im Bundestag auch die Einsetzung einer Reformkommission, die aber kaum tagte und deren Mandat mit dem Ende der Wahlperiode auslief. Sie soll nun erneut eingesetzt werden. (dpa)