Grüne wollen 2023 in Bayern Regierungsverantwortung

Ludwig Hartmann © IMAGO / Rolf Poss

Die Grünen in Bayern wollen 2023 zum ersten Mal in die Landesregierung kommen.

München in Deutschland - "Wir treten nicht an, um 2023 ein noch stärkerer Oppositionsführer zu werden, sondern um in Regierungsverantwortung zu kommen", sagte Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann der "Augsburger Allgemeinen" vom Dienstag. Die bayerischen Grünen wollten so stark werden, dass die CSU nicht an ihnen vorbeikomme.

Hartmann warf dem mit den Freien Wählern regierenden CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vor, bei der letzten Landtagswahl den falschen Koalitionspartner gewählt zu haben. Ein Bündnis mit den Grünen "wäre im Jahr 2018 schon möglich gewesen, aber Herr Söder hat sich nicht getraut - das Ergebnis waren, wie man unter anderem bei der Energiewende sieht, fünf verlorene Jahre für Bayern."

In Bayern wird im September kommenden Jahres ein neuer Landtag gewählt. In den Umfragen aus der jüngsten Zeit lag die CSU weit vorn, die Grünen waren mit Abstand auf die weiteren Parteien zweitstärkste Kraft. ran/cfm