Grüne wollen erstes Direktmandat

Im neu geschaffenen Münchner Stimmkreis 109 Mitte winkt 2018 eine kleine Sensation: Dort könnten die Grünen bei der Landtagswahl ihr erstes bayerisches Direktmandat erobern. Die CSU muss bangen. Es ist hart umkämpftes Terrain.

Mit langen Schritten marschiert Ludwig Hartmann, Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender der bayerischen Grünen, durch Haidhausen. Im Vorbeigehen deutet er auf geparkte Autos, die die Straßenränder säumen. Verkehr ist eins seiner Paradethemen, darüber spricht er so, wie er geht: schnell und raumgreifend. „Die Autos nehmen so viel Platz weg“, sagt er. „Am besten wäre es, wenn wir sie möglichst aus dem Viertel drängen.“ Eine dunkle Wollmütze zähmt Hartmanns strubbelige Kurzhaarfrisur, die manchmal wirkt, als stünde er im Gegenwind.

Dabei ist er eher einer, der Gegenwind entfacht. Der Grüne steckt hinter dem Volksbegehren gegen Flächenfraß, das die CSU-Staatsregierung beim Bau von Umgehungsstraßen und Gewerbegebieten zum Maßhalten zwingen soll. Den nächsten Angriff auf die Christsozialen hat der 39-Jährige bereits in Planung: Er kandidiert bei der Landtagswahl 2018 im neu gezogenen Münchner Stimmkreis 109 Mitte. Das ausgegebene Ziel: Hartmann soll als Grünen-Schwergewicht mitten in der Landeshauptstadt, vor den Toren des Maximilianeums, für die Partei das erste bayerische Direktmandat erobern. „Die CSU würde das sehr hart treffen“, sagt er.

Der neunte Münchner Stimmkreis, der wegen des anhaltenden Bevölkerungswachstums geschaffen wurde – Unterfranken musste dafür einen abgeben –, schmiegt sich bananenförmig im Süden an die Altstadt. Von Au-Haidhausen über Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt bis Schwanthalerhöhe. Ein Filetstück, auf das die Grünen tatsächlich Chancen haben könnten: Bei der Bundestagswahl holten sie in drei der 25 Stadtbezirke die Zweitstimmenmehrheit, alle drei liegen in Hartmanns Stimmkreis. Zählt man die Stimmen der Bundestagswahl im neuen Stimmkreis zusammen, ergibt sich eine klare Mehrheit für Grün (siehe Text rechts). Während die SPD der CSU-Mehrheit vorwarf, die Stimmkreisgrenzen zugunsten der eigenen Alt-Abgeordneten verschoben zu haben, wirkt Hartmann mit seinem Los zufrieden. „Das wird ihnen hier nichts nützen“, sagt er. In Kreis 109 leben viele Familien mit Kindern. Bei den Themen Luftverschmutzung, Verkehrsbelastung, Kinderbetreuung und steigende Mieten will Hartmann mit grünem Pragmatismus punkten. „Man braucht eine Vision, aber man muss die Menschen mitnehmen“, sagt er.

Hartmann steht an einer roten Fußgängerampel, die Hände in den Taschen seines Wintermantels vergraben, den Oberkörper leicht nach vorn gebeugt, während er über die Ergebnisse seiner Partei in den Vierteln des Stimmkreises spricht. Mit dem Fazit: „Wir starten in der Pole Position.“

Ein bisschen anders sieht das sein Gegenpart von der CSU. Hans Theiss, 40, Stadtrat und Medizinprofessor, nennt Hartmann „eher einen Geheimfavoriten“. Doch die CSU hat gemerkt, dass da einer kommt, der etwas reißen könnte. „Wir werden kämpfen müssen“, sagt Theiss, Ehemann der ehemaligen Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss. Der CSU-Kandidat nennt die Verkehrsbelastung und die hohen Mieten ebenfalls als Problemthemen, will sich von Hartmann aber beispielsweise im Umgang mit dem Problemviertel Hauptbahnhof abgrenzen – für den aber auch der Grüne mehr Polizeipräsenz fordert.

Die SPD hat übrigens ebenfalls Anspruch auf das Direktmandat angemeldet. Der überraschend und mit großem Rumoren gekürte Kandidat Michael Ott, 53, der an der Uni Koblenz Literaturwissenschaften lehrt, dürfte aber nur Außenseiterchancen haben. Trotzdem könnten die Sozialdemokraten im Kampf um das Direktmandat eine wichtige Rolle spielen: Eine Mehrheit links von der Mitte gilt in dem Viertel als stabil. Doch weil sich Grün und Rot diese Mehrheit teilen werden, ist die CSU vielleicht der lachende Dritte, wie zuletzt in Schwabing.

Das weiß auch Hartmann, der gern von seinen Niederlagen erzählt: Wie er 2003 sein erstes Landtagsmandat um wenige Stimmen verpasste und wie er auch bei der Oberbürgermeisterwahl 2012 in seiner Heimatstadt Landsberg knapp unterlag. Das soll ihm 2018 nicht passieren. Für den Wahlkampf will er sich „was Kreatives ausdenken“, verspricht er, bevor er in Richtung Landtag verschwindet. Schnellen Schrittes, leicht nach vorne gebeugt. Wie einer, der im Gegenwind Anlauf nimmt.