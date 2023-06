Grüne sprechen sich für Zusammenarbeit mit der CDU/CSU aus

Teilen

Nouripour spricht sich für eine Zusammenarbeit mit der CDU/CSU aus. © IMAGO/M. Popow

Zusammenhalt gegen die AfD: Nach den Umfrage-Erfolgen der Partei rufen nun die Grünen die CDU/CSU zur Kooperation auf.

Berlin - «Wir wissen, dass die Ampel nicht immer mit einem geschlossenen Bild dagegen gewirkt hat», sagte der in Teheran geborene Parteichef Omid Nouripour am Montag in Berlin. «Und die Union sollte sich die Frage stellen, warum sie nicht davon profitiert.»

Es sei dringend notwendig, dass parteipolitische Schuldzuweisungen dem Schulterschluss demokratischer Kräfte wichen, betonte Nouripour. «Wer das nicht tut, hat die Ernsthaftigkeit der Lage nicht verstanden.» Die Grünen seien dazu bereit und würden - nicht zum ersten Mal - die Union einladen, «zusammen mit uns zu überlegen und daran mitzuwirken, die Feinde der Demokratie zu bekämpfen». Der Schutz von Demokratie und Rechtsstaat sei die demokratische Aufgabe aller.

Im jüngsten ARD-«Deutschlandtrend» ist die AfD um zwei Punkte auf 18 Prozent geklettert und lag damit erstmals mit der SPD gleichauf. Die CDU/CSU rutschte um einen Punkt auf 29 Prozent ab. Ähnlich die Entwicklung in der neuesten Insa-Umfrage für die «Bild am Sonntag»: Auch hier legte die AfD um einen Punkt zu und landete punktgleich mit der SPD bei 19 Prozent. Die Union verlor hier ebenfalls einen Punkt und kam noch auf 27 Prozent. (dpa)