Zerreißprobe vor der Bundestagswahl? Den Grünen droht ein innerparteilicher Konflikt

Trotz Umfragehoch

von Felix Durach schließen

Bei der Bundestagswahl könnten viele junge Aktivisten für die Grünen ins Parlament einziehen. Ein Szenario mit Konfliktpotenzial.

Berlin - Knapp vier Monate vor der Bundestagswahl 2021 kommen die Grünen in den aktuellen Umfragen zwischen 24 und 28 Prozent der Wählerstimmen und stehen der Union somit zumindest auf Augenhöhe gegenüber. Auch wenn vier Monate in der Politik eine halbe Ewigkeit darstellen und die Sonntagsfragen nur das aktuelle Stimmungsbild in Deutschland abbilden, war die Wahrscheinlichkeit nie höher, dass die Grünen mit Annalena Baerbock erstmals ins Bundeskanzleramt einziehen.

Bundestagswahl 2021: Die Grünen könnten doppelt so viele Abgeordnete stellen wie 2017

Doch auch den Bundestag könnten die Grünen ordentlich aufmischen. Bei der letzten Bundestagswahl erhielten die Grünen 8,9 Prozent der Stimmen und zogen somit als kleinste Fraktion hinter AfD, FDP und Linken in den Bundestag ein. Somit stellt die Partei in der aktuellen Legislaturperiode 67 Abgeordnete. Ein Wert, der sich ab September mehr als verdoppeln könnte. Und genau hierbei lässt sich ein gewaltiges Konfliktpotenzial innerhalb der Partei ausmachen.

Denn auf den Listen der Grünen finden sich vermehrt Kandidaten, deren bisherige politischer Werdegang vor allem als Aktivisten in verschiedenen Bewegungen stattgefunden hat, die zumindest der schwarz-roten Regierung nicht immer wohlwollend gegenüber standen. So schickt beispielsweise der Kreisverband Mönchengladbach Kathrin Henneberger als Direktkandidatin ins Rennen. Die 34-jährige ehemalige Sprecherin der Grünen Jugend war zwischen 2018 und 2019 als Pressesprecherin der Anti-Kohlekraft-Bewegung „Ende Gelände“ tätig.

Die Grünen: Aktivisten drängen in den Bundestag - Konflitpotenzial innerhalb der Partei

Aus den Wahlkreisen Unterems und Alb-Donau-Kreis wollen mit Julian Pahlke und Marcel Emmerich zwei Aktivisten in den Bundestag einziehen, die sich in verschiedenen Organisationen für die Seenotrettung im Mittelmeer engagiert haben und dieses Engagement künftig auch im Parlament weiterverfolgen wollen. Sie stehen vertretend für eine ganze Reihe an Aktivisten aus verschiedene Bewegungen, die auf der Liste der Grünen stehen. Im Bundestag könnten diese „jungen Wilden“ dann auf den alteingesessenen Teil der Partei treffen, die bereits in den vergangenen Jahren mit der harten und überwiegend schwerfälligen Natur von parlamentarischer Arbeit konfrontiert wurden.

So fordern nicht nur die Aktivisten der Bewegung „Fridays for Future“, die für die Grünen kandidieren, die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Eine Forderung, die alleine durch das Wahlprogramm der Grünen schwer zu erreichen werden könnte und in einer von der Union geführten schwarz-grünen Koalition noch weniger umsetzbar zu sein scheint. Auch eine Wende in der Asylpolitik, wie sie unter anderem von Pahlke und Emmerich gefordert wird, würde sich in einer schwarz-grünen Koalition wohl eher schwer umsetzten lassen. Pahlke forderte in einem Interview mit dem Tagesspiegel unter anderem „legale Einreisewege“ für Flüchtlinge, um die aktuelle „menschenverachtende Politik“ zu beenden.

Die Grünen: Bundestagsfraktion vor Spaltung? - „Harte Begnung mit der Realität“

„Das wird für einige eine harte Begegnung mit der Realität“, sagte ein namentlich nicht genannter Grünen-Abgeordneter mit Blick auf die neuen Abgeordneten gegenüber Business Insider. Gerade in der Rolle einer Regierungspartei, müssten die Grünen sich wohl deutlich mehr mit Kompromissen zufriedengeben, als es der Wahlkampf als kontrollierende und kritisierende Oppositionspartei erscheinen lässt. „Regierungsdisziplin“ sei von den jungen Abgeordneten also gefordert, so der Grünen-Abgeordnete weiter. Eine Eigenschaft die sich mit den progressiven Denkweisen mancher Kandidaten und Aktivisten vermutlich nur schwer kombinieren lässt.

Eine mögliche Spaltung der Bundestagsfraktion könnte so das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 sein. Progressive Aktivisten, die mit ihren Forderungen auf Veränderungen drängen, auf der einen und etablierte Abgeordnete, die ihre politischen Ziele bereits der parlamentarischen Realität angepasst haben, auf der anderen Seite. Eine Konstellation, die vor allem bei den Kernthemen der Grünen für ordentlich Zündstoff sorgen und die Partei auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs in eine Zerreißprobe führen könnte. (fd)