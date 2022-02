Grünen-Chef Nouripour droht mit weiteren Sanktionen gegen Russland im Falle einer Eskalation

Omid Nouripour spricht über die angespannte Lage im Russland-Ukraine-Konflikt © Kay Nietfeld / dpa

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat für den Fall einer Eskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine mit weiteren Sanktionsstufen gegen Moskau gedroht.

Berlin - Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat für den Fall einer Eskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine mit weiteren Sanktionsstufen gegen Moskau gedroht. «Es geht nicht anders, als dass man jetzt einfach eine klare Antwort macht», sagte er am Dienstag in Berlin. «Jede weitere Sanktionsstufe wird kommen, wenn es eine weitere Aggressionsstufe gibt.» Er befürchte, dass man erst am Anfang einer größeren Auseinandersetzung stehe, «wenn es jetzt nicht ein klares Stoppschild gibt». «Es droht das Ende der Friedensordnung in Europa», betonte der Grünen-Chef. Man könne nicht einfach zuschauen, «wie die russische Seite immer weiter eskaliert.»

Beispielhaft für weitere Sanktionen nannte Nouripour das im Entwurf der EU-Kommission enthaltene Verbot eines Handels mit Staatsanleihen. «Das wäre eine massive Schwierigkeit für die Russische Föderation, sich auf den europäischen Märkten zu refinanzieren», sagte er. «Wenn das so kommt, ist das natürlich extrem groß als Maßnahme und wird auch so empfunden werden.»

Letztlich könne man nur hoffen, dass dem Kreml auch das Wohl der russischen Bevölkerung am Herzen liege. «Natürlich tut man alles dafür, damit die Sanktionen nicht die russische Bevölkerung in der Breite treffen», sagte Nouripour. «Aber wir werden am Ende des Tages darauf angewiesen sein, dass die Friedensordnung als ein Gebot der Vernunft im Kreml auch verstanden wird.» (dpa)