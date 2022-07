Grünen-Chefin Lang verteidigt die neue Antidiskriminierungsbeauftragte

Grünen-Chefin Lang verteidigt die neue Antidiskriminierungsbeauftragte © IMAGO/Christian Spicker

Grünen-Chefin Ricarda Lang verteidigt die neue Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes gegen schwere Kritik.

Berlin - Sie habe Ataman als eine Person kennengelernt, «die natürlich auch den Finger in die Wunde legt, wenn es um Rassismus oder Diskriminierung geht, aber dann auch konstruktiv an Lösungen arbeitet», sagte Lang der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie habe Vertrauen darin, dass sich Ataman, wie nach ihrer Wahl am Donnerstag angekündigt, gegen jede Form der Diskriminierung einsetzen werde, egal ob wegen des Alters, einer Behinderung, der Herkunft oder des Nachnamens. «Ich glaube das wird sie genauso in den nächsten Jahren tun und damit bestimmt auch noch einige Leute, die vielleicht noch gezweifelt haben, überzeugen.»

Die 42-jährige Publizistin war am Donnerstag vom Bundestag zur neuen Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes gewählt worden. Kritiker aus Union und AfD, aber auch aus der Regierungspartei FDP hatten zuvor gegen Ataman mobil gemacht, ihr die Eignung für das Amt abgesprochen und sie unter anderem als «linke Aktivistin» bezeichnet. (dpa)