Grünen-Chefin stimmt gegen Steinmeiers Vorschläge für einen sozialen Pflichtdienst

Ricarda Lang von Bündnis 90/Die Grünen © Kay Nietfeld / dpa

Den von Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagenen sozialen Pflichtdienst lehnt die Grünen-Chefin Ricarda Lang ab.

Berlin - Grünen-Chefin Ricarda Lang lehnt die Vorschläge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für einen sozialen Pflichtdienst ab. Sie würde auf Anreize anstatt einer Pflicht setzen wollen, sagte Lang am Montag in Berlin. Schon heute wollten viele ein soziales oder ökologisches Jahr absolvieren, es fehle eher an Plätzen.

«Wir sollten doch ein soziales Jahr, ein Freiwilligenjahr, so attraktiv machen, dass es für jeden Sinn macht, das zu tun», sagte Lang in Berlin. Beispielsweise könne man den Einsatz stärker für die Rente anrechenbar machen oder die Bezahlung attraktiver. Eine junge Generation, die in der Corona-Pandemie viel zurückgesteckt habe und mit der Klimakrise einen «Riesenrucksack» an Belastungen und Risiken für die Zukunft mitbekommen habe, dürfe nicht den Eindruck bekommen, dass es um die Frage gehe: «Was müsst ihr eigentlich tun.»

Lang sprach von einem «Weg der Ermöglichung» für junge Menschen mit einer Ausbildungsplatzgarantie, besseren Bafög-Förderbedingungen und guter Entschädigung für jene, die ein freiwilliges Jahr absolvierten. (dpa)