Grünen-Fraktionschefin Dröge: «Man müsse erkennen, wo die Krisen zusammenhängen»

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge © IMAGO

Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge fordert eine gleichzeitige Lösung der verschiedenen globalen Krisen.

Berlin - «Wir sind diejenigen, die gewählt sind, diese Krisen gleichzeitig zu lösen», sagte Dröge am Mittwoch im Bundestag in Berlin. Bei der Lösung der Krisen komme es zentral auf die Europäische Union an. Man müsse erkennen, wo die Krisen zusammenhängen.

«Denn unser Hunger nach fossilen Energien, der hat uns nicht nur in ein massives Sicherheitsrisiko geführt», sagte Dröge mit Blick auf die bisherige Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas. «Sondern der ist auf der anderen Seite auch der Brandbeschleuniger für die Klimakrise und trägt die Verantwortung dafür, wenn wir die Zukunft unserer Kinder zerstören.» Neben kurzfristigen Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung in diesem Winter seien deshalb die eingeschlagenen Schritte zur Energiewende zentral. (dpa)