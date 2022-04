Grünen-Parteitag am Samstag: „Hadern“ zu Reaktionen auf den Ukraine-Krieg - Habeck in Corona-Quarantäne

Von: Kathrin Reikowski

Ukraine-Krieg und die Folgen: Die Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck werden sich auf dem Parteitag der Grünen einer Debatte stellen. © Michael Kappeler/dpa

Düsseldorf - Die Grünen haben - vor allem in Person von Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck - schnelle Antworten auf den Ukraine-Krieg gegeben. Auf einem kleinen Bundesparteitag am Samstag soll nun, unter anderem, das nachgeholt werden, was bisher fehlte: Eine Diskussion innerhalb der Partei zu den Reaktionen. Es ist der erste Parteitag seit Wahl der neuen Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour, es kommen die 99 Delegierten in Präsenz zusammen. Vizekanzler Robert Habeck hat Corona - und wird dem Parteitag nur zugeschaltet werden.

Außerdem soll das Kernthema der Grünen - der Klimawandel - nicht in den Hintergrund rücken. Wie kann die Wirtschaft angesichts bevorstehender Veränderungen stark gemacht werden? Dies wird ein weiterer Schwerpunkt sein.

Grünen-Parteitag: „Resiliente Wirtschaft“ und der Klimawandel

Geschäftsmodelle umkrempeln angesichts des Klimawandels - auch dafür wollen sich die Grünen in der Ampelkoalition starkmachen. Das auf dem preisgünstigen Import von Öl, Kohle und Gas aus Russland basierende Geschäftsmodell sei gescheitert, heißt es in einem Antragstext für den Parteitag. Und weiter: „Gerade deshalb ist eine resiliente Wirtschaft so wichtig - und auch von herausragender sicherheitspolitischer Bedeutung.“

Was die Parteispitze zurzeit auch umtreibt, ist die Frage, wie man Menschen mit geringen Einkommen noch besser unter die Arme greifen könnte. Denn sie ächzen zurzeit besonders unter den Folgen von Preissteigerungen bei Strom, Heizung und Lebensmitteln.

Grünen-Parteitag: „Hadern“ um die Reaktionen auf den Ukraine-Krieg - Ukraine-Resolution auf der Tagesordnung

Am Samstag steht eine Ukraine-Resolution auf der Tagesordnung des Grünen-Parteitags. Darin heißt es, man wolle „zukünftig weit mehr in die Sicherheit investieren“. Allerdings gehe es dabei um einen „umfassenden Sicherheitsbegriff, der militärische Sicherheit beinhaltet, aber bei weitem nicht allein“. Und: die notwendige Wehrhaftigkeit unserer Demokratie dürfe „eine effektive Friedensarbeit nicht versperren“.

Die Co-Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour haben betont, dass sie sich die Kritik ihres Parteifreundes Anton Hofreiter an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht zu eigen machen. Der Vorsitzende des Europaausschusses des Bundestages hat Scholz bei den Entscheidungen zur Unterstützung der Ukraine „Zögerlichkeit“ vorgeworfen. Am kleinen Parteitag nimmt Hofreiter nicht teil, da er kein Delegierter ist. Dass Düsseldorf als Austragungsort für den Grünen-Parteitag gewählt wurde, hängt mit der NRW-Landtagswahl am 15. Mai zusammen. (dpa/kat)