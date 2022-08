Grünen-Vorsitzender Nouripour betont Aufmerksamkeit bei Schritt von Alltag hin zu Hass: «Es beginnt so viel kleiner»

Nouripour erinnere sich noch an das Attentat © IMAGO/Chris Emil Janssen

30 Jahre sind seit den rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen vergangen: Der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, hebt die Bedeutung des Erinnerns hervor.

Rostock - Der Schritt vom banalen Alltag hin zu Hass und Hetze sei teilweise sehr klein, sagte Nouripour am Dienstag am Ort der damaligen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. «Genau deswegen ist die Erinnerung so wichtig.»

Statt die Ereignisse nur vom Ende her etwa mit Blick auf das Ausmaß zu betrachten, müsse man sich das immer wieder in Erinnerung rufen. «Es beginnt so viel kleiner und so viel banaler.»

Als Teenager Anfang der 1990er sei er von den rassistischen Anschlägen in Deutschland sehr beunruhigt gewesen. Nouripour war als 13-Jähriger mit seiner Familie aus dem Iran nach Deutschland gekommen. «Ich weiß noch, wie ich fassungslos vor dem Fernseher saß.» Lichtenhagen stach für ihn deshalb heraus, weil das Geschehen von johlenden Zuschauern begleitet wurde. (dpa)