Grünenvorsitzende Verlinden macht Druck für den Klimaschutz und kritisiert neue Autobahn-Vorhaben

Verlinden setzt sich für mehr Klimaschutz ein. © IMAGO/Christian Spicker

Druck aus der Grünen-Fraktion: Die Sitzung der Ampel-Spitzen zur Klima- und Verkehrspolitik steht kurz bevor.

Berlin -«Wir brauchen dringend noch mehr Beschleunigung beim Klimaschutz - nicht bei Autobahnen», sagte die in Bergisch Gladbach geborene stellvertretende Fraktionsvorsitzende Julia Verlinden am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Es brauche Geld und Personal für Projekte, die das Klima schützten, erklärte Verlinden. «Und nicht für Vorhaben, die dem Klima schaden. Autobahnen zu bauen zerschneidet Natur, frisst Ressourcen und schadet dem Klima, weil neue und breitere Autobahnen immer zu mehr Verkehr führen. Bus und Bahn können viele Menschen energieeffizient transportieren.» Es brauche deshalb rasch mehr attraktiven öffentlichen Nahverkehr und bessere Schieneninfrastruktur.

Die Spitzen von SPD, Grünen und SPD wollten am Abend im Kanzleramt über den Bau von Autobahnen und den Klimaschutz beraten. Der in Landau in der Pfalz geborene Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will mehr Tempo bei Planungsverfahren im Verkehr erreichen. Die Grünen lehnen Beschleunigungen von Autobahnneubauten ab. Sie wollen hingegen erreichen, dass im Verkehrssektor mehr Anstrengungen als bisher für die Erreichung der deutschen Klimaziele unternommen werden - hier hinkt der Verkehrssektor hinterher. (dpa)