Bundeskabinett beschließt Grundrente

Was soll die vielbejubelte Grundsicherung. Warum sind die Sozialkassen leer ? UrsachenForschung statt Sympthom-Abbau. Die Belastung insgesamt ist gestiegen. Wer jahrelang gearbeitet hat, gar auf dem Weg zu 67 wagt zu erkranken ... der wird nicht nach den Jahren der Einzahlung bemessen, sondern nach anderen Kriterien. Ich kann an der Grundrente nichts positives entdecken, außer das zunächst BilligArbeitnehmer (vor allem Frauen in Teilzeit) extreme Nachteile zu verkraften haben. Also nichts neues. Dafür jahrelanges Ringen, um was ? Wir haben eine steigende Zahl Alleinerziehender. Dem muss Rechnung getragen werden. Fallen die dann auch unter die Grundrente, analog zu denen .. welche nicht arbeiten .. wollten, das wäre in hohem Maße ungerecht