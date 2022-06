Grundsteuer 2022: Die Steuerklärung benötigt spezielle Formulare

Von: Felix Busjaeger

Hinsichtlich der Grundsteuerreform 2022 müssen sich Hausbesitzer auf einiges einstellen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Die neue Grundsteuer 2022 kommt und bringt eine Menge Arbeit für Hausbesitzer. Bei der Steuererklärung ans Finanzamt gilt es einiges zu beachten – und das richtige Formular zu finden.

Berlin – Die Grundsteuer 2022 wird in diesem Jahr neu berechnet und erfordert die Mitarbeit von Hausbesitzern in Deutschland. Vom 1. Juli an bis zum 31. Oktober müssen Eigentümer bei den Finanzämtern Daten über ihr Eigentum einreichen. Je nach Bundesland variieren die Angaben, da die Länder auf unterschiedliche Modelle zur Berechnung der Grundsteuer setzen. Doch in allen Fällen ist eine Sache gleich: Die Feststellungserklärung muss in der Regel über das Portal Elster verschickt werden – hierfür müssen spezielle Formulare für die Grundsteuer ausgefüllt werden.



Die Reform der Grundsteuer 2022 kommt nicht überraschend: Das Bundesverwaltungsgericht hatte vor einigen Jahren die Berechnungsgrundlage der Grundsteuer für ungültig erklärt und eine Überarbeitung des Gesetzes angestoßen. Auch künftig wird sich die neue Grundsteuer aus drei Faktoren: Grundsteuerwert, Steuermesszahl und Hebesatz. Hauseigentümer sollten sich unbedingt an die Fristen bei ihrem Finanzamt halten. Wer keine Angaben macht, riskiert Strafen und im schlimmsten Fall eine Schätzung der Angaben.