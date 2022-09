GSG 9 wird 50 – Rückblick auf über 2200 Einsätze

Die GSG 9 feiert 50-jähriges Bestehen. © IMAGO/Björn Trotzki

Die GSG 9 hat mit internationalen Gästen den 50 Jahrestag der Gründung der Spezialeinheit der Bundespolizei gefeiert.

Bonn - Die GSG 9 stehe für «Qualität und Präzision», sagte Bundespolizei-Präsident Dieter Romann am Freitag bei dem Festakt in Bonn. Ihr Können habe sie in mittlerweile mehr als 2200 Einsätzen unter Beweis gestellt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wies darauf hin, dass die allermeisten dieser Einsätze ohne Schusswaffengebrauch erfolgreich durchgeführt worden seien.

Die GSG 9 sei mit modernen Hubschraubern und neuen Schiffen auch auf neue Gefahrenlagen vorbereitet, versicherte Romann. Beispielhaft nannte er mögliche Sabotageversuche an den geplanten neuen LNG-Terminals.

Die GSG 9 war am 26. September 1972 als Reaktion auf den misslungenen Polizeieinsatz nach dem Attentat auf das israelische Team bei den Olympischen Spielen in München gegründet worden. An dem Festakt im alten Plenarsaal des Bundestages nahm auch der israelische Botschafter Ron Prosor teil. Romann betonte die enge Zusammenarbeit zwischen der GSG 9 und der israelischen Spezialeinheit Yamam. (dpa)