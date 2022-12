Guatemala: Ex-Präsident muss wegen Korruption ins Gefängnis

Otto Pérez Molina, ehemaliger Präsident von Guatemala, muss ins Gefängnis. © Esteban Biba

Ein Gericht in Guatemala hat Ex-Präsident Otto Pérez Molina wegen Korruption zu 16 Jahren Haft verurteilt. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.

Guatemala-Stadt - Der 72-jährige frühere General habe in dem Land in Mittelamerika das kriminelle Netzwerk «La Línea» im Zollwesen geführt, urteilte das Gericht am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft hatte 30 Jahre Haft gefordert. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden. Auch die ehemalige Vizepräsidentin Roxana Baldetti wurde zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren verurteilt. Pérez und Baldetti wurden der Bildung einer kriminellen Vereinigung und des Zollbetrugs für schuldig befunden. Vom Vorwurf der ungerechtfertigten Bereicherung wurden sie hingegen freigesprochen. Beide saßen seit 2015 in Untersuchungshaft und weisen die Anschuldigungen zurück. Dutzende weitere Angeklagte wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt.

Die Gruppe hatte den Ermittlern zufolge Unternehmen ermöglicht, gegen Schmiergeldzahlungen bei der Einfuhr von Waren nach Guatemala Steuern zu hinterziehen. Baldetti war 2018 in einem anderen Korruptionsverfahren bereits zu mehr als 15 Jahren Haft verurteilt worden. (dpa)