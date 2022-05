Günther setzt sich auch im Wahlkreis deutlich gegen SPD-Herausforderer Losse-Müller durch

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) © IMAGO / penofoto

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat bei der Landtagswahl einen deutlichen Sieg eingefahren und auch im Wahlkreis Eckernförde, wo beide Spitzenkandidaten direkt gegeneinander antraten, hat er deutlich gewonnen.

Eckernförde in Deutschland - Nach vollständiger Auszählung der Wahlkreisstimmen erhielt Günther nach Angaben der Wahlleitung 58,4 Prozent. Losse-Müller blieb mit 16,1 Prozent weit dahinter. Günther hatte bereits vor fünf Jahren in Eckernförde das Direktmandat geholt, damals mit 43,2 Prozent der Stimmen. Losse-Müller trat erstmals als Kandidat an.

Immerhin konnte der SPD-Spitzenkandidat bei den Erststimmen den zweiten Platz gegen den Grünen-Politiker Joschka Knuth verteidigen, während die SPD bei den Zweitstimmen in Eckernförde ebenso wie auf Landesebene hinter den Grünen nur auf Platz drei landete. bk/cfm/fml

Laschet begrüßt Ausscheiden von AfD aus schleswig-holsteinischem Landtag



Der frühere CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat das Ausscheiden der AfD aus dem schleswig-holsteinischen Landtag begrüßt. Der Wahlsonntag sei ein "guter Tag für die Demokratie", erklärte Laschet. Die AfD sei "nicht mit populistischen Sprüchen, nicht mit Gerede von konservativer Revolution, nicht mit Rechtsruck und Ressentiments, sondern mit einem klaren Kurs der Mitte, der Moderne, der Weltoffenheit" besiegt worden.

Die zuletzt neben dem Bundestag und dem Europäischen Parlament auch in allen 16 deutschen Landesparlamenten vertretene AfD scheiterte bei der Wahl in Schleswig-Holstein mit 4,4 Prozent an der Fünfprozenthürde. Sie muss damit erstmals wieder ein Landesparlament verlassen. cfm/fml