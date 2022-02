Guterres fordert robustere Truppen für Kampf in der Sahelregion

Teilen

UN-Chef bittet Taliban um «äußerste Zurückhaltung» © Xie E / dpa

Der weitere Kampf gegen islamistische Terrorgruppen in der Sahelregion kann nach Einschätzung von UN-Generalsekretär António Guterres nur mit robusteren Truppen gewonnen werden.

München - Der weitere Kampf gegen islamistische Terrorgruppen in der Sahelregion kann nach Einschätzung von UN-Generalsekretär António Guterres nur mit robusteren Truppen gewonnen werden. Ehrlicherweise müsse man sagen, dass die gegenwärtig verfügbaren Sicherheitsmechanismen nicht fähig seien, mit den terroristischen Gruppen fertig zu werden, sagte Guterres am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Dass diese Gruppen nun auch die Küstenregionen erreichen könnten, werde möglicherweise Folgen bis nach Europa haben.

«Wir brauchen robuste Truppen. Aber dazu: Dies kann nicht mit Friedenssicherung getan werden. Dazu ist Friedenserzwingung nötig und Anti-Terror-Kampf.» Es bedürfe starker Partner wie bei früheren Einsatzen auf dem Balkan. «In diesem Fall die Afrikanische Union mit einem klaren Mandat, das nun nicht existiert», so Guterres.

Er verwies dabei auf Kapitel 7 der UN-Charta («Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen») sowie die Notwendigkeit einer garantierten Finanzierung für diese Truppen. Zudem müssten in der Region Entwicklungsdefizite und der Umgang mit den Folgen des Klimawandels angegangen werden sowie gute Regierungsführung und der Schutz der Menschenrechte.

Die Europäische Union und auch die Vereinten Nationen stehen in der Sahelregion vor einer Neuorientierung des Engagements. Frankreich wird seinen mit Partnern geführten Anti-Terror-Einsatz in Mali beenden. Deutschland ist an der EU-Ausbildungsmission EUTM und der UN-Mission Minusma in Mali mit insgesamt mehr als 1300 Soldaten beteiligt und stellt diese Beteiligung auf den Prüfstand. Unterdessen haben Gewalt und Anschläge trotz der Einsätze immer weiter um sich gegriffen. (dpa)