Gysi will mögliche Wagenknecht-Partei bekämpfen

Gregor Gysi © IMAGO

Einem Bericht zufolge hat Linken-Politiker Gregor Gysi intern kundgetan, dass er eine neue Partei um Sahra Wagenknecht stark bekämpfen werde.

Berlin in Deutschland - Wie der „Spiegel“ unter Berufung auf Gysis Umfeld berichtete, soll der 75-Jährige enorm verärgert reagiert haben, als er davon hörte, dass Kommunalpolitiker der Linken in mehreren ostdeutschen Bundesländern angesprochen wurden, ob sie zu einer möglichen neuen Partei wechseln wollten.

Für Gysi sei damit eine rote Linie überschritten worden, berichtete das Magazin am Donnerstagabend unter Berufung auf einen Vertrauten des Linken-Mitbegründers. Gysi hatte sich in den vergangenen Monaten darum bemüht, Wagenknecht mit der Partei zu versöhnen. Geplant war ein gemeinsames Papier von ihm, den Partei- und Fraktionsvorsitzenden sowie Wagenknecht, das aber nicht zustandekam.

Zwischen Wagenknecht und der Linken-Spitze gibt es seit langem einen tiefen Dissens. Vor zwei Wochen sagte sich der Parteivorstand per Beschluss von der 53-Jährigen los und forderte sie zur Rückgabe ihres Bundestagsmandats auf. Wagenknecht hatte zuvor wiederholt bekräftigt, Gespräche über die Gründung einer neuen Partei zu führen. Über ihren Verbleib in der Linkspartei will sie erst bis Jahresende entscheiden. cha/pe