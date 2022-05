Habeck fordert Umwelthilfe auf, nicht gegen LNG-Terminals zu klagen

Robert Habeck © IMAGO/Christian Spicker

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vor einer Klage gegen die geplanten LNG-Terminals.

Berlin in Deutschland - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) aufgefordert, nicht gegen die von der Regierung geplanten LNG-Terminals zu klagen. Ohne diese Terminals sei die Versorgungssicherheit mit Gas bei einem Lieferstopp "nicht gewährleistet", sagte Habeck am Mittwochabend bei "RTL Direkt". Deutschland habe bereits vier Spezialschiffe zur Aufbereitung von LNG gekauft. "Hätten wir sie nicht, wären wir wirklich noch wehrloser in dieser Situation", sagte Habeck.

Die Bundesregierung will künftig mit Spezialschiffen, sogenannten Floating Storage and Regasification Units (FSRU), Flüssiggaslieferungen annehmen. Geplant sind außerdem zwei LNG-Terminals in Brunsbüttel und in Stade.

Die Umwelthilfe begründet ihre Kritik an den geplanten LNG-Terminals mit dem Schutz von Schweinswalen. "Ich bin der größte Schweinswal-Fan in der Bundesregierung", betonte Habeck. Von einer Klage gegen die Terminals riet er dennoch ab. "Im Zweifelsfall bringt uns Eure Klage in größere Abhängigkeit" vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte er an die DUH gewandt. fho/ilo

Bund und Niedersachsen unterzeichnen Vereinbarung zum Ausbau der LNG-Infrastruktur



Bei dem Besuch einer geplanten Anlegestelle für ein schwimmendes LNG-Terminal in Wilhelmshaven haben der Bund und das Land Niedersachsen eine Absichtserklärung zum Ausbau der LNG-Infrastruktur unterzeichnet. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schloss außerdem Verträge, um vier schwimmenden LNG-Terminals zu mieten. LNG ist verflüssigtes Erdgas.



In Wilhelmshaven besuchte Habeck gemeinsam mit dem niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies (SPD) einen Anleger, an dem der erste schwimmende LNG-Terminal in Deutschland in Betrieb genommen werden soll. Laut Habeck sollen bis zum Jahreswechsel zwei sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU) in Deutschland Flüssiggaslieferungen annehmen und ins Netz einspeisen können. Weitere zwei FSRU sollen im Mai kommenden Jahres ans Netz gehen.



Die geplante Infrastruktur sei auch darauf ausgelegt, in Zukunft Lieferungen von grünem Wasserstoff anzunehmen. "Eine beschleunigte Energiewende ist das A und O für eine günstige, unabhängige und sichere Energieversorgung", erklärte Habeck. Er forderte eine Verdreifachung der Geschwindigkeit beim Ausbau der Erneuerbaren. "Nur wenn wir dies neben dem Aufbau von Infrastruktur für LNG mitdenken, kann Versorgungssicherheit nachhaltig gewährleistet werden."



Lies sagte, "auf dem Weg raus aus dem Klammergriff russischer Gaslieferungen sind wir in Niedersachsen bereit, Verantwortung zu übernehmen". Die Projekte würden mit "einer ganz neuen Geschwindigkeit" umgesetzt. Neben dem schwimmenden Terminal in Wilhelmshaven ist im niedersächsischem Stade auch der Bau eines regulären LNG-Terminals geplant. Ein weiteres reguläres Terminal soll in Brunsbüttel entstehen. fho/ilo