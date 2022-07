Noch weniger Gas: Habeck wirft Gazprom miese Tricks vor - „Haben nicht mal den Mumm“

Von: Stephanie Munk

Es wird ernst beim Gas: Russland drosselt seine Gaslieferungen durch Nord Stream 1 weiter. Wirtschaftsminister Habeck rechnet in den „Tagesthemen“ mit dem russischen Konzern Gazprom ab.

Berlin - Russland will seine Gaslieferungen nach Deutschland weiter drosseln. Die Liefermengen würden ab Mittwoch (27. Juli) wegen der Wartung einer Turbine auf 20 Prozent der Maximalauslastung reduziert, teilte der Energiekonzern Gazprom im Online-Dienst Telegram mit.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nimmt das zum Anlass, den Ernst der Lage noch einmal zu betonen. „Wir sind in einer ernsten Situation. Es wird auch Zeit, dass das alle verstehen“, sagte er am Montagabend (25. Juli) in den ARD-„Tagesthemen“.

Gleichzeitig machte Habeck dem russischen Energiekonzern Gazprom schwere Vorwürfe. Dieser erfinde „Farce-Geschichten“ über eine angeblich defekte Turbine, „was einfach nicht stimmt.“ Es sei ärgerlich, „dass Gazprom immer wieder andere Gründe vorschiebt“, schimpfte der Wirtschaftsminister. Gazprom habe „nicht mal den Mumm zu sagen: Wir sind in einer wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzung mit euch.“

Gazprom drosselt Gaslieferung - Grund ist laut Habeck eine „Farce“

Gazprom hatte die Lieferungen über Nord Stream 1 nach einer zehntägigen Wartung erst am vergangenen Donnerstag wieder aufgenommen. Seitdem war die Pipeline zu 40 Prozent ausgelastet. Nun will Gazprom die Liefermenge durch Nord Stream 1 erneut halbieren - auf 20 Prozent der maximalen Kapazität. Es sollen dann nur noch 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen, teilte das Unternehmen mit. Grund sei die Reparatur einer weiteren Turbine.

Die Drosselung der Liefermengen käme nicht überraschend, sagte Habeck in der ARD. „Die 40 Prozent-Wiederaufnahme nach der Wartung von Nord Stream 1 waren nie eine Sicherheit.“ Deutschland müsse nun wirklich seinen Gasverbrauch reduzieren, mahnte er: „Daran arbeiten wir.“ Das Land müsse zusammenstehen und sagen: „Ja, Putin hat das Gas, aber wir haben die Kraft.“

Putin drohte bereits vorab mit Gasdrosselung - Habeck: Strategie leicht durchschaubar

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte bereits vergangene Woche angedroht, dass es um den 26. Juli herum zu einer weiteren Drosselung der Gaslieferungen über Nord Stream 1 kommen könnte. Er hatte dabei auf von Gazprom verwendete Turbinen verwiesen. Demnach sei eine Drosselung möglich, wenn eine in Kanada reparierte Turbine nicht rechtzeitig wieder zur Verfügung stehe. Außerdem werde die Reparatur eines „weiteren Aggregats“ nötig, sagte Putin damals. Gleichzeitig spottete er über die deutschen Energiespar-Pläne.

Habeck dazu in den „Tagesthemen“: „Putin nutzt die Mittel, die er hat“, dies sei „in keinster Weise überraschend“. Schon kürzlich hatte Habeck dem russischen Präsidenten ein „perfides Spiel“ vorgeworfen. Seine Strategie sei leicht durchschaubar: „Er versucht, die große Unterstützung für die Ukraine zu schwächen und einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben. Dafür schürt er Unsicherheit und treibt die Preise. Dem setzen wir Geschlossenheit und konzentriertes Handeln entgegen.“

Habeck: Deutschland muss nun gut mit Gas haushalten

In den „Tagesthemen“ am Montagabend versuchte der Wirtschaftsminister aber auch, allzu große Sorgen vor einem Gasnotstand zu beschwichtigen: Es komme Gas aus alternativen Quellen nach - etwa aus den Niederlanden und aus Norwegen. Dennoch müsse Deutschland nun gut mit Erdgas haushalten, so Habeck: „Jetzt hängt es davon ab, wie sparsam wir wirtschaften“, sagte er mit Blick auf den Winter. In einem neuen Sparplan aus seinem Ministerium ist unter anderem von einer „kalten Woche“ die Rede. Die EU-Staaten wollen sich am Dienstag (26. Juli) auf einen Gas-Notfallplan verständigen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte Europa nach der Ankündigung von Gazprom zu weiteren Sanktionen gegen Moskau auf. „Dies ist ein offener Gas-Krieg, den Russland gegen ein geeintes Europa führt“, erklärte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. (smu/dpa/afp)