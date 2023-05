Trauzeugen-Affäre: Habeck und Graichen müssen ins Kreuzverhör - Union wittert schon falsches Spiel

Von: Florian Naumann

Zwei Bundestagsausschüsse wollen Habeck und Graichen auf den Zahn fühlen. Die Ampel-Lösung für die Befragung stößt auf CDU-Argwohn. Der News-Ticker.

„Trauzeugen-Affäre“ schlägt weiter hohe Wellen: Der Bundestag befasst sich nun mit dem Fall

Habeck und Graichen sollen für Ausschüsse: Zusammenlegung der Termine ärgert CDU

„ Habeck ist der Pate des Graichen-Clans “: Union wettert - kommt ein Untersuchungsausschuss?

ist der Pate des “: Union wettert - kommt ein Untersuchungsausschuss? Dieser News-Ticker zu den Bundestags-Befragungen und -Debatte um Robert Habeck und Patrick Graichen wird am Mittwoch (10. Mai) fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) blüht am Mittwoch (10. Mai) ein schwerer Gang - vielleicht sogar zwei oder drei: Er und sein in die Kritik geratener Staatssekretär Patrick Graichen müssen sich wohl den Bundestags-Ausschüssen für Wirtschaft und Klimaschutz/Energie stellen. Für den Nachmittag hat die Unionsfraktion zudem eine Aktuelle Stunde im Plenum des Parlaments durchgesetzt.

„Trauzeugen-Affäre“: Habeck-Graichen-Befragung im Bundestag - CDU wittert falsches Spiel

In beiden Fällen geht es um die „Trauzeugen-Affäre“ - die Aufregung um die teils frappierenden verwandtschaftlichen Verbindungen im Wirtschaftsministerium ebbt seit Tagen nicht ab. Habeck und Graichen haben mittlerweile „Fehler“ eingeräumt.

Der genaue Ablauf war am Dienstag noch nicht klar. Erwartet wurde eine gemeinsame Befragung der beiden Ausschüsse um 12.00 Uhr. Die Union wittert wegen der Zusammenlegung der Termine ein falsches Spiel: Das Ministerium wolle „eine getrennte Befassung“ „unbedingt verhindern“, twitterte CDU-Politikerin Julia Klöckner. Sie fügte die rhetorische Frage an: „Aus Sorge, die Aussagen könnten voneinander abweichen?“

„Das gesamte grüne Personalgeflecht muss aufgeklärt werden“, forderte indes Wirtschaftsausschuss-Chef Michael Grosse-Bröhmer (CDU) bei Focus Online. Auch er sprach sich gegen die gemeinsame Sitzung der Ausschüsse aus. Die endgültigen Entscheidungen sollten erst am Mittwochmorgen fallen.

Grüne bangen im Habeck-Wirbel: Rücktritt zum Wohle von Minister und Staatssekretär?

Der inhaltliche Hintergrund der Befragung(en): Graichen war an der Auswahl des neuen Geschäftsführers der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (Dena), Michael Schäfer, beteiligt - obwohl Schäfer sein Trauzeuge ist. Das Verfahren zur Personalauswahl soll neu aufgerollt werden. Die Bild berichtete zudem, Schäfer wolle freiwillig von seinem Posten zurücktreten und auch auf Entschädigung verzichten, wohl auch, um Habeck und Graichen aus der Schusslinie zu nehmen. Der Staatssekretär gilt als Schlüsselfigur in den Energiewende-Plänen der Grünen.

Kritik gibt es außerdem an personellen Verflechtungen im Wirtschaftsministerium. Graichens Schwester, verheiratet mit dessen Staatssekretärs-Kollegen Michael Kellner, arbeitet wie ihr Bruder beim Öko-Institut - einer Forschungseinrichtung, die Aufträge vom Bund bekommt. Das Ministerium betont, Kellner und Graichen seien nicht an Ausschreibungen beteiligt gewesen, auf die sich das Öko-Institut hätte bewerben können. Kellner fungierte bis 2021 als Grünen-Geschäftsführer.

„Habeck ist der Pate des Graichen-Clans“: Union wettert - kommt ein Untersuchungsausschuss?

Auch noch größeres Ungemach ist nicht ausgeschlossen. Unionsvertreter, darunter Fraktionschef Friedrich Merz (CDU), sprechen von Vetternwirtschaft und bringen auch einen Untersuchungsausschuss ins Spiel. Ein solches Gremium könnte einerseits die Hintergründe der Affäre en détail beleuchten - zugleich würde es das Thema potenziell auf Wochen hinaus in den Medien halten.

Am Nachmittag (15.25 Uhr) diskutiert der Bundestag auf Betreiben der CDU/CSU-Fraktion auch in einer Aktuellen Stunde über das Thema. Dabei ist ein scharfer Tonfall zu erwarten. Einen Vorgeschmack gab CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag: „Robert Habeck ist der Pate des Graichen-Clans und deswegen muss auch sehr klar formuliert werden, dass es sich hier um keine Affäre Graichen, sondern um eine Affäre Habeck handelt“, sagte er. Habeck versprach zeitgleich schon einmal „Transparenz“. (fn/dpa)