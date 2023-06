Habeck: Grüne dürfen sich nicht „aus dem Zentrum vertreiben lassen“

Robert Habeck © Political-Moments / IMAGO

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) will sich und seine Partei nicht „in die Nische treiben lassen“.

Bad Vilbel in Deutschland - „Wir verändern Deutschland“ und „noch nie wurde so viel für Klimaschutz getan wie in den letzten 15 Monaten“, betonte Habeck am Samstag auf dem kleinen Parteitag der Grünen in Bad Vilbel Erfolge der bisherigen Regierungsarbeit.

„Noch nie wurden erneuerbare Energien mit einer solchen Geschwindigkeit ausgebaut“, sagte Habeck. Das Land sei auf dem Weg zu „klimaneutralem Wohlstand“. Veränderungen seien aber immer auch Zumutungen. Daher müssten die Grünen darauf achten, jeweils „eine politische Mehrheit für die nächste Veränderung zu schaffen“.



Die Notwendigkeit, weiter voranzugehen, treffe „auf eine Gesellschaft, die angespannt ist“, angesichts vieler Krisen und Zumutungen. Daher werde das Regieren auch weiterhin nicht einfach sein. „Wir kreuzen gegen den Wind und manchmal müssen wir auch rudern“, sagte der Wirtschaftsminister.



„Unsere Gegner wollen uns an den Rand drängen“, warnte Habeck. Die Grünen dürften sich aber nicht „aus dem Zentrum vertreiben lassen“. Seine eigene Partei warnte er vor einer Suche nach einfachen Lösungen. „Habt keine Sehnsucht nach einer Minderheitenposition, habt keine Sehnsucht nach Opposition“, rief er den Delegierten des sogenannten Länderrats zu. bk/hcy