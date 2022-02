Nach Habecks Hausbau-Debakel: Lindner nutzt Gunst der Stunde - und stellt zwei Wohltaten in Aussicht

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Nach der Aussetzung der KfW-Förderung durch Wirtschaftsminister Habeck will Finanzminister Lindner die Betroffenen „nicht im Stich lassen“. © Michael Kappeler/dpa

Die Ampel-Koalition sucht nach einer Lösungsformel nach dem Förder-Stopp für Effizienzhäuser. Bundesfinanzminister Lindner verspricht, Betroffenen Hilfe zu leisten.

Update vom 1. Februar: Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach dem Kompromiss bei der Förderung für Bauherren für Zurückhaltung bei staatlichen Hilfen plädiert. „Subventionen aus dem Staatshaushalt müssen begrenzt bleiben“, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zukünftige Förderprogramme konzentrierten sich daher auf Vorhaben, „die nicht bereits den üblichen Baustandards entsprechen“. Die Mittel müssten effizienter eingesetzt werden.

Zugleich betonte Lindner, es sei „eine Frage der Fairness und der Rechtssicherheit“, private Bauherrinnen und Bauherren, sowie kommunale und genossenschaftliche Vorhaben nicht im Regen stehen zu lassen. Deswegen sollten die bereits gestellten Anträge auf Förderung von energieeffizienten Gebäuden auch bearbeitet werden. Das Programm auch für neue Anträge wieder zu öffnen sei aber „gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern nicht zu verantworten“.

Erstmeldung: München - Am Montag vergangener Woche (24. Januar) verkündete Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ganz überraschend die Aussetzung der KfW-Förderung für sogenannte Effizienzhäuser und Sanierungen. Jetzt soll der Bau dieser Häuser nicht mehr finanziell unterstützt werden. Für Tausende Bauherren und Immobilienbesitzer blieb nicht mal Zeit, sich einzustellen, denn es handelte sich um einen „sofortigen“ Förder-Stopp. Sie müssen nun um ihre Bau- oder Sanierungsprojekte bangen.

Inzwischen sucht die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grüne nun nach einer Lösungsformel, um mit einem neuen Programm Ersatz für die Förderung zu schaffen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will sich jetzt für eine neue Förderung einsetzen und betroffene Familien sowie Privatpersonen „nicht im Stich lassen“. Schon vor einigen Tagen forderte er ein neues Programm.

Habeck stoppt KfW-Förderung: Lindner hält Entscheidung für richtig - will aber „nicht im Stich lassen“

Mit einer neuen Förderung will Lindner private Bauherren und Familien unterstützen. „Nach meinen Informationen handelt es sich um gut 4000 Familien und Privatpersonen“, sagte Lindner dem Magazin Spiegel. „Die lassen wir nicht im Stich“, versprach er. Wenn die Koalition sich darauf verständige, werde er ermöglichen, dass es hier noch eine Förderung gebe. Schließlich sei es sein Ziel, „dass der Traum von den eigenen vier Wänden für mehr Menschen Realität werden kann“.

Lindner sprach allerdings auch über Defizite des jetzt ausgesetzten Programms. „Im Grundsatz war die Entscheidung richtig“, bewertete er den Förder-Stopp. Teilweise habe es „Mitnahmeeffekte“ gegeben. Er führte an, der Großteil der etwa 24.000 Anträge sei von Unternehmen gekommen. Es sei in der Marktwirtschaft nicht auf Dauer möglich oder sinnvoll, „Milliarden Euro Subventionen an Unternehmen zu zahlen.“

Ein Boom sei ausgelöst worden, insbesondere von Bauträgern, die noch von überhöhten Fördermitteln profitieren wollten, so Lindner. „Von mir hören Sie kein schlechtes Wort über privates Gewinnstreben, aber es muss sich in der Wettbewerbsordnung jenseits der Staatskasse entfalten“, betonte der Finanzminister.

Auch Habeck hatte beim Grünen-Parteitag am Freitag den Stopp verteidigt. Es habe sich um einen „harten Einschnitt gehandelt“, sagte er. Vieles werde man noch fördern können. Aber: „Dieses Programm ist völlig aus dem Ruder gelaufen, es war eine Mitnahme, es war eine Überförderung“, erklärte der Wirtschaftsminister. Der Kostenpunkt der Förderung sei auf 14 Milliarden Euro zugelaufen.

Habecks Förder-Stopp könnte auch Studenten treffen - Wohnheimplätze stehen wohl „auf der Kippe“

Die Aussetzung der KfW-Förderung könnte aber nicht nur private Bauherren treffen. Auch für Studenten könnte es aufgrund des Förder-Stopps eng werden. Das Deutsche Studentenwerk warnte vor dem Wegfall neuer Wohnheimplätze. Die Bundesregierung trete „brutal auf die Bremse beim Bau von Studierendenwohnheimen“, sagte Generalsekretär Matthias Anbuhl dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Rund 2700 neue, bezahlbare Wohnheimplätze stünden über Nacht auf der Kippe.

Anbuhl forderte, dass die Regierung den Stopp zurücknehmen und alle vor Ende Januar eingereichten Anträge prüfen solle. Die Konsequenzen wären sonst „fatal“, argumentierte er. „Der Wohnungsmangel in den Hochschulstädten wird sich verschärfen, und die freie Wahl des Studienorts droht abhängig zu werden vom Geldbeutel der Eltern“, so Anbuhl. Ihm zufolge stellt der Förder-Stopp ein Abweichen vom Koalitionsvertrag dar: „Damit wird das im Koalitionsvertrag verbriefte Ziel der Ampelkoalition konterkariert, mehr bezahlbaren Wohnraum für Studierende zu schaffen.“

Ampel will Ende der EEG-Umlage ab 2023 - laut Finanzminister Lindner aber schon zur Jahresmitte möglich

Entlastung stellte Bundesfinanzminister Christian Lindner auch an einer anderen Stelle in Aussicht. Er hält eine Abschaffung der EEG-Umlage auf den Strompreis schon in diesem Sommer für denkbar. „Wenn die Koalition sich darauf verständigt, dann würde ich es finanziell möglich machen, dass die EEG-Umlage zur Jahresmitte entfällt“, sagte Lindner dem Spiegel. Zuvor waren aus der Industrie, der Union und vom Städte- und Gemeindebund Forderungen nach einer schnelleren Entlastung gekommen.

Das Ende der EEG-Umlage ist nach dem Koalitionsvertrag der Ampelparteien SPD, FDP und Grüne eigentlich erst ab 2023 vorgesehen. „Angesichts der gestiegenen Preise halte ich eine frühere Abschaffung für nötig“, führte Lindner an. „Das wäre eine Milliardenentlastung für Familien, die Rentnerin, den Empfänger von Bafög oder Grundsicherung und Mittelstand und Handwerk“, so der Minister.

Aus dem parlamentarischen Raum gebe es dafür Unterstützung von den Fraktionschefs der FDP und SPD. „Das verstehe ich auch als Arbeitsauftrag“, sagte der FDP-Politiker. Auf die Frage, ob die Grünen noch überzeugt werden müssten, antwortete er: „Nein, das Ziel wird parteiübergreifend geteilt. Auch aus der Union gibt es dazu Stimmen. Also sollten wir es machen.“ Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte kürzlich ebenfalls gesagt, die EEG-Umlage solle „so früh wie möglich“ und „so weit wie möglich“ abgebaut werden.

Die Umlage war zu Jahresbeginn von 6,5 auf 3,72 Cent pro Kilowattstunde gesenkt worden. Die bisherigen Pläne der Ampel-Koalition sehen vor, dass die auf den Strompreis erhobene Umlage ab 2023 dann ganz entfallen und die Finanzierung des Ökostrom-Ausbaus aus Haushaltsmitteln erfolgen soll. Der Linke geht das indes nicht weit genug. Die Ampel müsse mehr entlasten, forderte Finanzexperte Christian Görke. Dafür komme „eine temporäre Mehrwertsteuersenkung auf Strom, Sprit und Gas von 19 Prozent auf 7 Prozent in Frage“. (bb mit Material von AFP)