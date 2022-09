„Weltfremd, abgehoben, planlos“: Habeck-Ministerium bessert nach Kritik an Insolvenz-Aussagen nach

Von: Christina Denk

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat bei „Maischberger“ mit Aussagen über Insolvenzen von Bäckern und Bioläden für Empörung gesorgt. Nun erklärt ihn das Ministerium.

Berlin – Gasumlage, AKW-Verlängerung, Insolvenzaussagen: Wirtschaftsminister Habeck scheint sich aktuell immer tiefer in die Kritik zu verstricken. Schon bei der Gasumlage hatte es Häme und Gegenwind gegeben, als klar wurde, dass auch große Gasimporteure profitieren könnten. Im ARD-Talk „Maischberger“ ließ der sonst so beliebte Minister nun nicht nur die Moderatorin verwirrt zurück. Die Opposition und Bürgerverbände reagierten verärgert.

Robert Habeck mit umstrittener Insolvenz-Aussage bei „Maischberger“

Konkret geht es um die Frage: „Erwarten Sie eine Insolvenzwelle am Ende des Winters?“ Robert Habeck beantwortete das, nachdem er aus schwammigen Aussagen herausgefunden hatte, mit: „Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren.“ Als Beispiele nannte der Minister Blumenläden, Bioläden und Bäckereien, die „darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben.“

Mit dieser Aussage ließ er Maischberger erst einmal verwirrt zurück, fügte später aber noch an: „Dann sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.“ Den gesamten Ausschnitt, in dem sich Habeck in einen Shitstorm redete, zeigt das Video.

Insolvenz-Aussagen bei „Maischberger“: Opposition und Industrie kritisieren Habeck deutlich

Die Aussagen des Wirtschaftsministers sorgten mächtig für Kritik. „Weltfremd, abgehoben, planlos. Wirtschaftsminister Habeck hat keine Ahnung vom Wirtschaften, er steht fürs Abwirtschaften“, erklärte der CSU-Generalsekretär Martin Huber am Mittwoch.

Generalsekretär Mario Czaja fasste es beinahe humorvoll auf Twitter zusammen: „Grüne Wirtschaftspolitik, erklärt durch unseren Bundeswirtschaftsminister: Sie sind nicht pleite. Sie haben nur kein Geld mehr. Nächstes Kapitel: Das ist kein Blackout. Wir haben nur keinen Strom mehr.“

Unions-Fraktionschef Friedrich Merz hielt Habeck seine Hilflosigkeit in der Krise direkt im Bundestag bei der Generaldebatte vor. „Man kann nur hoffen, dass ein Großteil der mittelständischen deutschen Unternehmer, vor allem der Bäckerinnen und Bäcker um diese Uhrzeit schon im Bett gelegen haben und geschlafen haben und das nicht mitansehen mussten, was Sie da gestern Abend von sich gegeben haben.“ Die Fassungslosigkeit der Bäcker-Branche äußerte sich am Mittwoch auf Twitter.

Ministerium erklärt die Aussagen des Ministers: Insolvenz und „stille Betriebsaufgaben“

Das Wirtschaftsministerium des Bundestages ließ die Aussagen ihres Ministers nach der Sendung nicht unkommentiert. Es erklärte am Mittwoch, Habeck habe die Gefahr von „stillen Betriebsaufgaben“, also Betriebsaufgaben ohne Insolvenz-Anmeldung, darlegen wollen. Die Regierung müsse beides im Blick haben. „Der Blick auf die Insolvenzen allein“ greife zu kurz.

Insolvenz und „stille Betriebsaufgaben“ Wie das Wirtschaftsministerium erklärte, dient das Insolvenzverfahren dazu, „das Unternehmen in einem strukturierten Verfahren möglichst zu erhalten. Betriebsaufgaben dagegen, dass Betriebe aufgeben, ohne Insolvenz anzumelden, weil sie beispielsweise sehen, dass sich ihr Geschäft wegen hoher Energiekosten schlicht nicht mehr lohnt. Betriebsaufgabe ist nicht gleichbedeutend mit einer Insolvenz.“ Drohende Betriebsaufgaben aufgrund der hohen Energiekosten seien „gerade für kleine und mittlere Unternehmen ein ernstes Problem“, heißt es weiter.

Habeck betonte bereits bei „Maischberger“, dass die Bundesregierung „mit Hochdruck“ an Unterstützungsprogrammen arbeite, um Bäckereien und anderen Betrieben zu helfen. Ob die Politik die Kosten vollständig übernehme, wie in der Corona-Pandemie, sei bislang noch nicht geklärt. Das Bäckerhandwerk kritisierte: „Trotz Versprechen der Bundesregierung, niemanden allein zu lassen, fehlt dem Bäckerhandwerk bislang effektive Unterstützung.“

Nach Insolvenz-Aussage: Bundesregierung kündigt Lockerung des Insolvenzrechts an

Zudem kündigte die Bundesregierung am Mittwoch (7. September) an, das Insolvenzrecht zügig lockern zu wollen. Davon sollen „Unternehmen profitieren, die im Kern gesund und auch langfristig unter den geänderten Rahmenbedingungen überlebensfähig sind“, sagte ein Sprecher des Justizministeriums dem Handelsblatt. So sollen die Unternehmen Zeit gewinnen, um ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Konkret ist vorgesehen, dass Unternehmen ihren gesicherten Fortbestand nicht mehr für ein ganzes Jahr, sondern nur noch für die nächsten vier Monate nachweisen müssen. Für zahlungsunfähige Unternehmen soll das nicht gelten.

Unabhängig von der Berichtigung des Ministeriums wird allerdings deutlich: Robert Habeck strickt sich aktuell in erklärungsbedürftige Vorschläge. Auch seine Aussagen zur Verlängerung der AKW-Laufzeiten bei Neckarwestheim 2 (Baden-Württemberg) und Isar 2 (Bayern) sorgten am Mittwoch für Verwirrung. Der AKW-Betreiber des Werkes Isar 2 stellte schriftlich klar: So wie Habeck sich die Notreserve vorstellt, ist es technisch nicht machbar. Der Minister sah das anders. (chd/dpa)