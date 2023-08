Zu viele Fehleinschätzungen: Habeck sauer auf die deutschen Spione

Von: Lucas Maier

Spione des BND liefern der Bundesregierung Informationen zur politischen Situation im Ausland. Den Ukraine-Krieg haben sie aber offenbar nicht kommen sehen.

Berlin – Für die meisten in Deutschland dürfte der Überfall von Russland auf sein Nachbarland Ukraine im Februar 2022 überraschend gekommen sein. Dass dies jedoch auch auf den Bundesnachrichtendienst (BND), dem Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik, zutraf, dürfte eher überraschend sein.

Im Interview mit dem Journalisten Stephan Lamby kritisierte Vizekanzler Robert Habeck den BND für sein Versagen bezüglich des Ukraine-Krieges. Das Interview hat Lamby in seinem neuen Buch „Ernstfall: Regieren in Zeiten des Krieges“, einer Dauerbeobachtung der deutschen Regierungsarbeit, veröffentlicht. Zu seiner Recherche wird es auch eine Doku-Serie in der ARD geben.

Fehleinschätzungen des BND immens: Habeck wurde von der CIA früher informiert

Wie es scheint, lag der BND allerdings nicht nur einmal falsch, was den russischen Einmarsch in die Ukraine angeht. Die erste Fehleinschätzung betraf das generelle Bevorstehen des Ukraine-Krieges, wie n-tv unter Berufung auf Lamby schreibt. Demnach sei der BND bis zum Einmarsch am 24. Februar 2022 davon ausgegangen, dass es sich lediglich um eine Übung von Russland handeln würde.

BND in der Kritik: Habeck nimmt Nachrichtendienst im Interview ins Kreuzfeuer. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Robert Habeck (Grüne) sei am Tag vor dem Überfall auf die Ukraine von Agenten der CIA über das Bevorstehen des Angriffs informiert worden, wie die Bild-Zeitung ebenfalls unter Berufung auf Lamby schreibt. Demnach habe Habeck von den Amerikanern sogar die genaue Uhrzeit des bevorstehenden Angriffs erfahren. Das Interview hatte Lamby am 23. Juni geführt.

Der BND-Chef Bruno Kahl soll sich sogar am Tag vor der russischen Invasion noch in Kiew aufgehalten haben, aber nicht von einem bevorstehenden Angriff ausgegangen sein, so die Bild. Doch mit dieser Fehleinschätzung nicht genug.

Habeck falsch informiert: BND sah Wagner erst spät kommen

Auch nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat sich der BND angeblich geirrt. Habeck soll gegenüber Lamby bereits im April davon gesprochen haben, dass weitere Einschätzungen des Dienstes falsch waren. „Die Dienste haben vorhergesagt, dass Putin nach 24, 48 Stunden die ganze Ukraine besetzt“, zitiert n-tv den Minister.

„Ernstfall – Regieren am Limit“ Ab wann? Sonntag, 10. September 2023 Wo? ARD Mediathek Was? Eine Doku-Serie zum gleichnamigen Buch von Stephan Lamby

Als die Vorhersage des BND nicht eintrat, beschloss die Bundesregierung zwei Tage nach Beginn des Ukraine-Krieges, Waffen an das angegriffene Land zu schicken. Doch noch weitere Einschätzungen des BND stehen derzeit wohl in der Kritik. Nach Angaben der Bild soll der Dienst erst kurz vor der Wagner-Rebellion die Bundesregierung informiert haben. (Lucas Maier)