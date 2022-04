Habecks Öl-Plan: Polen-Deal soll Deutschland unabhängig von Putin machen - doch ein Schritt fehlt noch

Der Ukraine-Konflikt löste eine Debatte um Deutschlands Abhängigkeit von Putins Energie aus. Doch für Öl bahnt sich jetzt eine Lösung von Habeck an.

München - Im Ukraine-Konflikt intensivieren sich besonders im Donbass die Kämpfe. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Versuche, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen, blieben erfolglos. Nun wollen die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin im Rahmen ihrer Invasion die von pro-russischen Separatisten besetzten Regionen Luhansk und Donezk vollständig unter ihre Kontrolle bringen und endlich einen riesigen Fortschritt melden. Die ukrainische Regierung erwartet „schwierige Wochen“ und einen Wettlauf gegen die Zeit.

Während jetzt auch ein mögliches Überschwappen des Konflikts auf Transnistrien befürchtet wird, leistet der Westen sowohl politische als auch militärische Hilfe in Form von Rüstungsgütern an die Ukraine. Dazu sorgt die Forderung von Russland nach Gas-Zahlungen in Rubel für zusätzliche Spannungen. Nachdem sich Polen und Bulgarien geweigert hatten, in Rubel zu zahlen, drehte Moskau den Hahn für diese Länder zu. Die EU spricht von Erpressung.

Auch Deutschland ist stark von russischen Energieimporten abhängig. Der Ukraine-Krieg brachte dies stärker als je zuvor ans Licht. Nun arbeitet die Bundesregierung aktiv daran, schleunigst unabhängig von Putins Gas und Öl zu werden. Für die Öl-Importe soll Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits einen Plan haben, der mit polnischer Mithilfe umgesetzt werden soll.

Habeck in Polen: Treffen mit Energieministerin offenbar erfolgreich - „Öl-Zusammenarbeit stärken“

Am Dienstag (26. April) reiste Habeck nach Polen für ein Treffen mit der polnischen Energieministerin Anna Moskwa. Dort hieß es, man wolle „die Zusammenarbeit im Bereich Öl intensivieren, damit eine stabile Energieversorgung unabhängig von russischen Ölimporten so schnell wie möglich umsetzbar ist.“ Das Treffen war offenbar tatsächlich erfolgreich. Habeck meldete sich per Videobotschaft auf Twitter zu Wort und kündigte einen Umschwung der Situation an: „Vor wenigen Wochen hätte ich noch gesagt: Oje, das hält Deutschland nicht aus. Heute würde ich das nicht mehr sagen.“

Laut Habeck hat Deutschland die Abhängigkeit von russischem Öl bereits stark senken können. Vor dem Krieg lag sie dem Minister zufolge bei 35 Prozent. Jetzt sei man aber bei nur noch 12 Prozent. „Vergleichsweise leicht“ ersetzbare Rohölimporte, die über westdeutsche Häfen gingen, seien von den Unternehmen ersetzt worden. Sie hätten „weitestgehend“ neue Lieferanten gefunden und Verträge ersetzt, erklärte Habeck. Darüber hinaus habe die ostdeutsche Raffinerie Leuna ihre Bezugsverträge zum Jahresende umgestellt, was man im Falle eines Embargos sogar vorziehen könne. „Heißt: 2/3 haben wir schon geklärt“, fasste Habeck die Maßnahmen zusammen.

Habeck meldet Problem mit von Rosneft betriebener Raffinerie Schwedt - aber auch Lösung

Das verbleibende Drittel sei jedoch das eigentliche Problem, betonte Habeck. Dabei geht es um die vom russischen Staatskonzern Rosneft betriebene Raffinerie Schwedt, die direkt aus Russland über die Druschba-Pipeline versorgt wird. Die Rolle der Raffinerie für den Nordosten Deutschlands ist immens. Immerhin deckt sie 90 Prozent des Kraftstoffbedarfs in der Region, einschließlich des Kerosin-Bedarfs des Flughafens Berlin, wie die Welt berichtet. Ein Ausfall der Raffinerie würde außerdem die akute Gefährdung von mehr als 4000 Arbeitsplätzen zur Folge haben.

„Die haben natürlich gar keine Interessen daran, dass sie nicht-russisches Öl raffinieren“, erläuterte Wirtschaftsminister Habeck die Lage um Rosneft. Doch man habe sich „auf allen Ebenen darauf vorbereitet, auch dieses Problem zu lösen“, versicherte der Grünen-Politiker. So könne man zwar über den Hafen Rostock Öl zur Raffinerie transportieren, allerdings dürfe man eine kritische Grenze an Lieferungen nicht unterschreiten. Die in Schwedt verarbeiteten riesigen Mengen könne man nur sehr schwer auf Alternativwegen zur Raffinerie bringen. Unzureichende Mengen würden den Betrieb gefährden.

Putins Öl: Zusammenarbeit mit Polen soll Schwedt-Problem lösen - Warschau hat eine Bedingung

An dieser Stelle kommt für Habeck „eine Solidarität mit Polen“ ins Spiel, denn mit der Raffinerie in Schwedt versorge man auch Westpolen. Bei den Gesprächen mit der polnischen Energieministerin Moskwa sei man gut vorangekommen und es gehe nur noch um technische Details, meldete der Minister in seiner Videobotschaft. Allerdings wolle Polen kein polnisches Öl in eine von Rosneft betriebene Raffinerie pumpen. Hier gehe es also lediglich um eine gegenseitige Unterstützung zwischen Deutschland und Polen, „falls Rosneft nicht mehr Betreiber der Raffinerie ist“. Sollte es also zu einem Embargo oder Betreiberwechsel kommen, so ist der Weiterbetrieb der Raffinerie nun mit diesem Deal gesichert.

Konkret könnte die Lösung eine Lieferung von Rohöl aus dem Mittleren Osten oder den USA nach Danzig beinhalten. Mit der Gdansk-Plock-Pipeline - eine Stichleitung, die den Hafen von Danzig mit der Druschba-Pipeline verbindet - könnte das Öl nach Deutschland zur Raffinerie Schwedt geleitet werden. Laut Welt hat die Stichleitung eine Kapazität von 30 Millionen Tonnen pro Jahr, die zudem noch erweitert wird. Die aktuell von Rosneft betriebene Raffinerie benötigt rund 12 Millionen Tonnen. Somit könnte dies tatsächlich ausreichen.

Emanzipation von Russland: Habeck warnt vor höheren Preisen und Engpässen

Eine Abhängigkeit von russischem Öl von 12 Prozent sei zwar immer noch viel, aber nicht unmöglich aufzufangen, unterstrich Habeck. Dennoch warnte er vor möglichen höheren Preisen, regionalen Engpässen und lokalen Unterbrechungen. „Man kann also nicht sagen: Niemand merkt es. Aber es würde nicht mehr zu einer Vollkatastrophe führen“, so Bundeswirtschaftsminister Habeck. (bb)