Habeck spricht sich gegen Ausweitung der Gasförderung in Deutschland aus

Robert Habeck © IMAGO/Frederic Kern

Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) ist gegen eine Ausweitung der Gasförderung in Deutschland.

Berlin in Deutschland - "In der norddeutschen Tiefebene sitzen wir auf einer großen Menge Gas, an das man nur mit Fracking herankommt. Man müsste also mit großem Druck und chemischen Substanzen tiefe Gesteinsschichten zerstören, um das Gas zu gewinnen", sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgabe).

"Das ist nach dem Wasserrecht schwer möglich, weil es mit negativen Folgen für unsere Umwelt verbunden sein kann. Im Moment gibt es auch keine Unternehmen, die das wollen." Außerdem würde es "Jahre dauern, neue Förderungen hochzuziehen und die Genehmigungsverfahren hinzubekommen".



Die konventionellen Förderfelder in Deutschland seien "weitestgehend ausgeschöpft", fügte der Vizekanzler hinzu. "Es würde helfen, die Produktion kurzfristig zu steigern - mit der Konsequenz, dass man am Ende früher aussteigt. Unsere Probleme können wir dadurch aber nicht lösen."



Habeck warnte erneut vor einem Importstopp für russisches Gas. "Ein sofortiges Gas-Embargo würde den sozialen Frieden in Deutschland gefährden", sagte er. Die Bundesregierung arbeite an der Unabhängigkeit von fossilen Energien aus Russland. Bei Kohle und Öl sei Deutschland in den letzten Wochen sehr gut voran gekommen. Und bei Gas würden "die Flüssiggas-Terminals mit Hochdruck gebaut". Über diese könnte dann Gas aus anderen Ländern als Russland importiert werden. fml