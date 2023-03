Spitzenpolitiker zerstören Habecks Heizpläne: „Unbrauchbar“ und „nicht realistisch“

Von: Moritz Serif

Grünen-Minister Robert Habeck erzürnt mit seinen Heizungsplänen die Bevölkerung. Nun muss der Politiker einen Umfrageschock verdauen. Kollegen äußern Kritik.

Berlin – Hat er sich möglicherweise einen Bärendienst erwiesen? Immer mehr Spitzenpolitiker zerreißen Wirtschaftsminister Robert Habecks (Grüne) Heizungspläne. Zur Erinnerung: Ab 2024 sollen keine neuen Erdgas- und Ölheizungen mehr eingebaut werden. Stattdessen sollen es solche sein, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das Problem: Die Nachrüstung kann für Hausbesitzer sehr teuer werden. Gerade deshalb häuft sich die Kritik an Habeck, der auch einen Umfrage-Schock zu verdauen hat. Die Deutschen ärgern sich über Habeck.

„Wir dürfen den Ast nicht absägen, auf dem wir sitzen. Hier muss Minister Habeck liefern. Und darauf warte ich schon lange“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke der Welt. Woidke ist beileibe nicht der einzige, der wütend auf den Grünen-Politiker ist. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, ebenfalls von der SPD, sagte zu Habecks Ideen: „Ich halte diese Pläne für ungerecht und unbrauchbar.“ Deutschland bräuchte Anreize und Förderprogramme, anstatt mit Zwangsmaßnahmen ums Eck zu kommen.

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) © Frederic Kern/IMAGO

Habeck wegen Heizungspläne in der Kritik: „Nicht realistisch“

Schwesig fürchtet, dass sich gerade Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen oder Rentner die neuen Heizungen nicht ansatzweise leisten könnten. „Die können nicht mal eben höhere fünf- oder gar sechsstellige Beträge in die Sanierung ihres Hauses stecken“, fürchtet sie. Mit ihren Sorgen ist Schwesig nicht alleine. Auch Stephan Weil, Niedersachsens Ministerpräsident, zweifelt an Habecks Heizplänen. „Seine Zeitplanung ist nicht realistisch und stiftet am Ende mehr Schaden als Nutzen“, sagte Weil der Bild.

Selbst der Koalitionspartner, die FDP, lehnt Habecks Ideen ab. „Es ist ein finanzielles Luftschloss“, sagte deren Finanzminister Christian Lindner, der noch mehr zu kritisieren hat. „Um es konkret zu machen: Natürlich muss das Heizen klimafreundlich werden, aber die aktuellen Ideen sind nicht realistisch und gehen weit über die Verabredungen der Koalition hinaus“, teilte Lindner mit.

Habeck muss wegen Heizungsplänen einstecken

Auch eine Wirtschaftsweise schimpft über Habeck. Ein generelles Verbot von Gasheizungen sei falsch, sagt Veronika Grimm. „Die Regierung könnte sich durch solche Verbote ins Knie schießen.“ Eine mögliche Folge seien Ineffizienzen, „wenn Betriebe kein Gas und später keinen Wasserstoff fürs Heizen nutzen können“. (mse)