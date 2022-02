Hackerkollektiv rüstet im Ukraine-Krieg gegen Wladimir Putin

Anonymous hat der Regierung in Moskau den Cyberkrieg erklärt. (Symbolfoto) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Als Antwort auf Wladimir Putins Krieg in der Ukraine hat das Hackerkollektiv Anonymous dem Kreml den Cyberkrieg erklärt. Wenige Stunden später folgten Angriffe auf die russische IT-Infrastruktur.

Moskau – Wladimir Putins Angriff auf die Ukraine hat die Weltöffentlichkeit erschüttert. Während die Kämpfe unter anderem in Kiew weiter toben, regt sich allerdings gegen die Regierung in Moskau Widerstand: Die EU verhängte Sanktionen – mittlerweile stehen auch der russische Präsident und sein Außenminister Sergej Lawrow auf der Sanktionsliste. Ihre Vermögenswerte in der EU könnten deshalb eingefroren werden. Doch es könnte für den Kreml in den kommenden Tagen noch deutlich schwerer werden: Das Hackerkollektiv Anonymous hat Wladimir Putin den Cyberkrieg erklärt und bereits wenige Stunden später Taten folgen lassen.



Das Hackerkollektiv Anonymous, das durch ihr Kredo „We are Anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us." internationale Berühmtheit erlangt hat, fiel in den vergangenen Jahren immer wieder mit großangelegten Hackerangriffen. Unter anderem standen bereits Behörden oder Kreditinstitute im Fokus der Gruppe. Auf öffentlichen Demonstrationen treten die Mitglieder von Anonymous häufig mit einer auffälligen Gesichtsmaske auf. Die Guy-Fawkes-Maske ist dabei an den Polit-Comic V wie Vendetta angelehnt.