Häftlingsaustausch: In Russland inhaftierte US-Basketballerin Griner frei

Teilen

Brittney Griner © Mikhail Voskresenskiy/IMAGO

Zwischen den USA und Russland hat ein Häftlingsaustausch stattgefunden.

Moskau in Russland - Nach Angaben aus Washington und Moskau wurden die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner und der in den USA inhaftierte russische Waffenhändler Viktor Bout ausgetauscht und jeweils an ihre Heimatländer übergeben.

Der Austausch habe am Donnerstag am Flughafen von Abu Dhabi stattgefunden, erklärte das russische Außenministerium. „Sie ist in Sicherheit“, erklärte US-Präsident Joe Biden im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er habe vor wenigen Augenblicken mit Griner gesprochen. Die auch in Russland spielende US-Basketballerin Griner war im Februar bei ihrer Ankunft an einem Moskauer Flughafen festgenommen worden. In ihrem Gepäck waren Kartuschen für E-Zigaretten mit Cannabisöl gefunden worden.

Im August wurde die 32-Jährige wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Ende Oktober scheiterte sie mit einem Berufungsantrag und wurde im November in eine abgelegene russische Strafkolonie verlegt. „Sie ist an Bord eines Flugzeugs. Sie ist auf dem Weg in die Vereinigten Staaten“, erklärte Biden weiter. Bout ist ein berüchtigter russischer Waffenhändler, der in den USA eine 25-jährige Gefängnisstrafe verbüßte. ck/ju