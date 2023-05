Haft für Sarkozy: Verteidigung will Revision einlegen

Sarkozy wurde wegen Bestechung zur Haft verurteilt. Seine Verteidigung besteht auf Unschuld © Vincent Isore / IMAGO

Nachdem Frankreichs ehemaliger Präsident Nicolas Sarkozy wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, hat seine Verteidigerin eine Revision gegen die Gerichtsentscheidung angekündigt.

Paris - «Die Justiz ist manchmal ein sehr langer und schwieriger Weg, wir befinden uns noch am Anfang dieses Weges und dieser setzt sich fort», sagte Anwältin Jacqueline Laffont am Mittwoch in Paris. «Nicolas Sarkozy ist unschuldig, was die ihm vorgeworfenen Taten angeht.» Man werde sämtliche Rechtsmittel ausschöpfen. «Wir geben diesen Kampf nicht auf, der ein gerechter Kampf ist angesichts eines besonders ungerechten Urteils.»

Das Berufungsgericht hatte die Verurteilung Sarkozys wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme bestätigt und an der Verurteilung in erster Instanz zu drei Jahren Haft festgehalten. Davon sind zwei auf Bewährung ausgesetzt, das eine Jahr Haft darf Sarkozy zuhause unter elektronischer Überwachung absitzen.

Konkret geht es in dem Verfahren darum, dass der ehemalige konservative Präsident 2014 über seinen langjährigen Anwalt versucht haben soll, von einem Juristen Ermittlungsgeheimnisse in einer anderen Affäre zu erhalten. Im Gegenzug wurde dem Juristen Unterstützung bei einer Bewerbung um einen besseren Posten angeboten. (dpa)