„Extrem verwundbar“: Russlands Elite könnte Putin wegen Haftbefehl „zum Schweigen bringen“

Die Elite wird ihn nicht stürzen. Dann hätte das schon lange passieren müssen. Diese Kremlbande hält stärker zusammen als viele glauben - siehe Schoßhündchen Lawrow. Der hat seine Seele längst am Empfang abgegeben und geht irgendwann in den Ruhestand. Wer in Medwursts Aussagen was anderes sieht ist eher naiv. Nur weil er zu seiner Zeit als Präsident nicht so krass war wie heute, ist das kein Hoffnungsfunke, er würde an Putins Stelle alles anders machen und sich mit dem Westen vertragen. Mal wieder Wunschdenken auf höchstem Level. Wenn man Russland ändern will, muss eben diese Elite komplett aus dem Kreml verschwinden. Selbst das halte für viele Jahre für unrealistisch. Aber jedem Experten seine Suppe.