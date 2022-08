Bundeskanzler Scholz erneut vor „Cum-Ex“-Ausschuss

Teilen

Olaf Scholz muss sich in der „Cum-Ex“-Affäre vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss verantworten. © IMAGO/Jürgen Heinrich

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) musste sich am Freitag in Hamburg zum zweiten Mal vor dem „Cum-Ex“-Ausschuss verantworten.

Hamburg - Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Freitag zum zweiten Mal vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zum «Cum-Ex»-Skandal erschienen. Im Kern der neuerlichen Vernehmung des SPD-Politikers als Zeugen sollte es erneut um die Frage gehen, ob er oder andere führende SPD-Politiker Einfluss auf die steuerliche Behandlung der in den Skandal verwickelten Warburg Bank genommen haben. Scholz bestreitet dies.

Hintergrund sind drei Treffen von Scholz - damals noch Hamburger Bürgermeister - mit den Gesellschaftern der Warburg Bank, Christian Olearius und Max Warburg, in den Jahren 2016 und 2017. Scholz hatte die Treffen zwar bei seiner ersten Vernehmung eingeräumt, aber angegeben, sich an Gesprächsinhalte nicht mehr erinnern zu können.

Nach den ersten Treffen hatte Scholz laut Aussage von Olearius empfohlen, ein Verteidigungsschreiben der Bank an den damaligen Finanzsenator und heutigen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zu schicken, in dem die Rückforderung von 47 Millionen Euro zu Unrecht erstatteter Kapitalertragssteuer als ungerechtfertigt dargestellt wurde.

Tschentscher hatte das Schreiben mit der «Bitte um Informationen zum Sachstand» an die Finanzverwaltung weitergereicht, wo man sich kurze Zeit später entgegen ursprünglichen Plänen entschloss, die Forderung in die Verjährung laufen zu lassen. Auch eine weitere Forderung über 43 Millionen Euro wurde ein Jahr später erst kurz vor Eintritt der Verjährung und auf Anweisung des Bundesfinanzministeriums erhoben.

Tschentscher hatte die Weiterleitung des Schreibens vor dem Ausschuss bestätigt. Den Vorwurf einer Einflussnahme aber als «haltlos» bezeichnet.

AfD und Linke fordern Klarheit von Scholz in «Cum-Ex»-Affäre

AfD und Linke fordern von Bundeskanzler Scholz (SPD) in der «Cum-Ex»-Affäre vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss, jeden Verdacht gegen ihn auszuräumen. Er wird dort am Freitag zum zweiten Mal als Zeuge vernommen. «“Cum-Ex“-Aktiendeals sind organisierte Kriminalität», sagte die Linken-Vorsitzende Janine Wissler in einer Erklärung. «Scholz muss glasklar machen, dass er daran nicht, auch nicht als Mitwisser, beteiligt war.“

AfD-Chefin Alice Weidel sagte in einer Mitteilung: «Wenn er als Kanzler, den Verdacht der Korruption nicht ausräumen kann und gegebenenfalls dadurch auch erpressbar ist, ist er auf dieser wichtigsten politischen Führungsposition des Landes nicht tragbar und muss abgelöst werden.» Falls Scholz sich weigere, zur Aufklärung aktiv beizutragen, müsse der Bundestag in Berlin ihn zur Rede stellen. (dpa/lno)