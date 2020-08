Peter Tschentscher (SPD) zu Corona-Touristen-Risiko: Reisende sollen Tests selber zahlen

Viele fordern eine Kostenbeteiligung von Rückkehrern aus Risikogebieten, doch CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn besteht auf kostenlose Tests. Nun äußert sich auch Peter Tschentscher (SPD) zum Thema.

Hamburg/Berlin – Es ist das Coronavirus-Thema im August. Reisende aus Risikogebieten müssen sich in Deutschland testen lassen. Am Hamburger Flughafen gibt es deshalb Corona-Chaos im Testzentrum*. Nun mischt sich auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher* in die Angelegenheit ein und spricht über die Kosten der Coronavirus-Tests. Dabei widerspricht er Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. 24hamburg.de* berichtet über die bundesweite Debatte.

Der SPD-Mann Tschentscher muss Hamburg* in der Coronavirus-Krise verwalten. Am 10. Juni 2020 wurde Peter Tschentscher von der Hamburgischen Bürgerschaft wiedergewählt*. Er trat in Hamburg die Nachfolge vom jetzigen Bundesfinanzminister Olaf Scholz* an. * 24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.