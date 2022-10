«Cum-Ex»-Skandal: Neues Buch sorgt für Zweifel an Angaben des Bundeskanzlers

Ein neues Buch zu den «Cum-Ex»-Geschäften wirft Fragen über die Angaben des Bundeskanzlers auf (Foto: Hamburger Warburg Bank). © Hanno Bode via IMAGO

Ein neues Buch zum «Cum-Ex»-Skandal um die Warburg Bank in Hamburg wirft Fragen über die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angegebenen Erinnerungslücken auf.

Hamburg - In «Die Akte Scholz - Der Kanzler, das Geld und die Macht», das der Deutschen Presse-Agentur vor Erscheinen am 11. Oktober zur Verfügung gestellt wurde, schildern die Autoren, wie Scholz 2020 bei Befragungen im Finanzausschuss des Bundestags zwei Mal offenkundig aus eigener Erinnerung von einem Treffen mit den Warburg-Gesellschaftern in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister berichtete.

Neun Monate später räumte er im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zum «Cum-Ex»-Skandal zwar ein, sich laut Kalendereinträgen 2016 und 2017 drei Mal mit den Bankern getroffen zu haben. Zum Inhalt der Gespräche sagte er jedoch nichts, weil ihm jegliche Erinnerung daran fehle.

dpa hat Scholz und Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt mit den im Buch erhobenen Vorwürfen konfrontiert und um Stellungnahme gebeten. Eine Regierungssprecherin antwortete: «Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns grundsätzlich nur zu Vorgängen innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Bundeskanzleramts äußern.»

Der Ausschuss soll eine mögliche Einflussnahme führender SPD-Politiker auf den Steuerfall Warburg klären. Die Hamburger Finanzverwaltung hatte der Bank zu unrecht erstattete Kapitalertragsteuern aus «Cum-Ex»-Geschäften in Höhe von rund 90 Millionen Euro 2016 und 2017 zunächst nicht zurückfordern wollen.

Schmidt (SPD) wird in dem Buch vorgeworfen, im September 2020 noch als Staatssekretär im Finanzministerium Fotos mit markierten Textpassagen aus dem als geheim eingestuften Protokoll einer Ausschusssitzung mit Scholz an Journalisten geschickt zu haben, um die Berichterstattung zugunsten von Scholz zu beeinflussen. Ein Mittel, «dass ihm streng verboten ist», schreiben die Journalisten Oliver Schröm (ARD-Magazin «Panorama» und Oliver Hollenstein («Manager Magazin»), die seit Jahren im «Cum-Ex»-Skandal recherchieren und veröffentlichen. (dpa)