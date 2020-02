Katharina Fegebank (Grüne): Die Frau, die Hamburg regieren will - Werdegang, Erfahrungen, Privates  

Die Grünen-Politikerin Katharina Fegebank tritt bei der Wahl der Hamburger Bürgerschaft 2020 gegen den Ersten Bürgermeister an - und will ihn ablösen.

München/Hamburg - Sie will die erste Grüne-Bürgermeisterin Hamburgs werden: Katharina Fegebank. Die 42-Jährige ist bereits seit fünf Jahren Zweite Bürgermeisterin sowie Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Hansestadt. Bei der kommenden Wahl am Sonntag ist die Grünen-Politikerin Herausforderin und tritt gegen den Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) an. Doch wer ist eigentlich die Frau, die derzeit für die Grünen der SPD den Posten des Hamburger Stadtoberhaupts streitig machen möchte?

Katharina Fegebank: Der politische Werdegang der Hamburger Bürgermeister-Anwärterin

2004 trat Fegebank den Grünen bei. Drei Jahre lang war sie Beisitzerin im Hamburger Landesvorstand, bis 2008 dieWahl zur Landesvorsitzenden folgte, was sie zur jüngsten Parteichefin in der Geschichte des grünen Landesverbandes machte. Nachdem sie zur Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung ernannt wurde, entschied die Grünen-Politikerin jedoch, nicht noch einmal für den Landesvorsitz zu kandidieren.

+ TV-Duell der Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl: Katharina Fegebank und Peter Tschentscher © dpa / Christian Charisius

Im März 2018 war Fegebank für zwei Wochen - bis zur Wahl von Peter Tschentscher - kommissarische Erste Bürgermeisterin der Hansestadt. Der damalige Erste B ürgermeister Olaf Scholz wechselte nämlich zum Finanzminister und wurde Vizekanzler der Regierung Merkel.

Katharina Fegebank: Spitzenkandidatin der Grünen

2018 machten die Grünen Fegebank zur alleinigen Spitzenkandidatin ihrer Partei. Im Wahlkampf setze sie dabei stets auf den direkten Kontakt zum Wähler - auch via Haustürwahlkampf. „Ich mach das jetzt schon viele Jahre. Ich bin eine begeisterte Haustürwahlkämpferin und ich freu mich einfach, dass der Zuspruch so enorm ist“, sagte sie dem TV-Sender Sat1.

Auch zur Bürgerschaftswahl sind wir wieder mit #GrünKlingelt am Start. Mit rund 100 Leuten ging‘s gestern voll motiviert in den Haustürwahlkampf. #DingDong #TreppenRaufTreppenRunter @GRUENE_Hamburg pic.twitter.com/fnBJcdjWYp — Katharina Fegebank (@fegebanks) January 12, 2020

Auf YouTube startete Anfang des Jahres außerdem „Der Grüne Salon mit Katharina Fegebank“, ein neues Format, das die Grünen Hamburg in loser Abfolge mit verschiedenen Gästen auf ihrem Kanal durchführen. Das Prinzip dahinter: Die Bürgermeisterkandidatin Fegebank fungiert als Host und spricht mit prominenten Gästen über unterschiedliche Themen. Zu Gast waren unter anderem bereits Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer, „Viva con Agua“-Chefin Carolin Stüdemann und der Pianisten Igor Levit.

Katharina Fegebank: Das ist die Grünen-Politikerin privat

Geboren wurde Fegebank als Tochter eines Lehrerehepaares. Aufgewachsen ist sie in Bargteheide, einer Stadt in Schleswig-Holstein, die zur Metropolregion Hamburg gehört. Nach ihrem Abitur zog es Fegebank zunächst an das andere Ende Deutschlands: In Freiburg am Breisgau studierte sie Politikwissenschaften, Anglistik und Öffentliches Recht, danach in Berlin außerdem Europawissenschaften.

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, dem Unternehmer Mathias Wolff, hat Fegebank, zwei Kinder - ein Zwillingspaar. Außerdem ist die Grünen-Politikerin bekennender Werder-Bremen-Fan.

