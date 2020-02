ntv-Reporterin feiert Hamburger Wahlergebnis - Reaktion ihres Senders irritiert

Es soll, nein es wird dem Konsumenten von Nachrichten untersschwellig mitgeteilt, was er zu mögen und was er nicht zu mögen hat. Das selbstständigen (anstrengende) Denken wird ersetzt durch PC Nachrichten...(a la "1984")

Daß in D mit Aller Macht gegen rechtes,menschenverachtendes Gedankengut gekämpft wird, ist wichtig.

Aber soetwas nimmt in der Tat teilweise Groteske Züge an die dann DAS GEGENTEIL bewirken. Nach der Devise:" Jetzt erst Recht.

So schiesst sich die von Ihnen genannten grün/roten Journalisten über "das Knie in den Kopf"....

Denn Eines ist der Bürger NICHT: Dumm..Auch wenn es so manchen Denk- und Rechtschreibfehler in seien Aussagen gibt....

Sich DARÜBER zu stellen. ist der Grösste Fehler überhaupt....Den begehen im Übrigen sehr viele Politiker und wundern sich , warum sie auf dem "Abstellgleis" landen...