Hamburger Staatsrat Krösser bald im Bundesinnenministerium

Bernd Krösser wird Staatssekretär im Bundesinnenministerium. © Lars Berg via IMAGO

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) holt den Hamburger Staatsrat Bernd Krösser als Staatssekretär in das Bundesinnenministerium.

Berlin - Das geht aus einem Schreiben von Faeser an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Ministeriums hervor. «Zur Umsetzung wichtiger Aufgaben wie der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag freue ich mich, einen so erfahrenen Experten, den ich persönlich seit 2013 kenne, gewonnen zu haben», heißt es in dem Schreiben vom Freitag, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Krösser (58) hatte seine berufliche Laufbahn bei der Polizei begonnen und ist seit 2015 Staatsrat der Hamburger Behörde für Inneres und Sport. Im Bundesinnenministerium in Berlin übernimmt er eine Stelle, die seit Monaten unbesetzt war. Staatssekretär Helmut Teichmann, der vor allem den Bereich Migration verantwortet hatte, war im Januar in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden.

Aus dem Bundesinnenministerium in Berlin hieß es, Krösser verfüge als früherer Kommissariatsleiter, Projektleiter für die Modernisierung der Hamburger Polizei und als Staatsrat in der Hamburger Innenbehörde über umfassende Erfahrung. Er sei ein krisenerfahrener Verwaltungsmanager, der die Behörden von Bund, Ländern und Kommunen genau kenne «und daher auch und gerade im Migrationsbereich bestmöglich koordinieren und steuern kann». (dpa)