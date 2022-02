Hamburgs Gesundheitssenatorin ist sich sicher: Ein «sehr, sehr freien Sommer» kommt

Melanie Leonhard, Gesundsheitssenatorin von Hamburg. © Georg Wendt/dpa/Archivbild

Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard geht mit Blick auf die Corona-Lage von einem weitgehend unbeschwerten Sommer aus.

Hamburg - Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard geht mit Blick auf die Corona-Lage von einem weitgehend unbeschwerten Sommer aus. «Ich bin ganz sicher, dass wir einen sehr, sehr freien Sommer erleben werden», sagte die SPD-Politikerin der «Bild»-Zeitung (Montag). «Der Herbst wird bestimmt noch mal anstrengender - ich glaube aber, er wird weniger schwierig als der jetzige.»

Über Lockerungen der Corona-Maßnahmen könne erst entschieden werden, wenn klar sei, dass die Omikron-Welle überstanden ist, unterstrich Leonhard. «Mitte Februar werden wir klarer sehen: Wenn die Krankenhaus-Zahlen dann nicht gestiegen sind, sind die Omikron-Auswirkungen einschätzbar.»

Ähnlich äußerte sich die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) im «Hamburger Abendblatt» (Montag): «Wenn wir jetzt zu schnell alle Eindämmungsmaßnahmen zurücknehmen, hätte ich Sorge, dass wir einige Lockerungen nach kurzer Zeit rückgängig machen müssten, wenn sich etwa die Lage in den Krankenhäusern in anderen Landesteilen zuspitzt.» Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am

16. Februar müsse aber ein klarer Fahrplan besprochen werden. (dpa)