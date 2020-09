Mitten im Corona-Hotspot Deutschlands: Laschet-Auftritt sorgt für Wut - „Einfach nur peinlich“

Der Besuch von Armin Laschet in Hamm sorgt für Kritik. Am Samstag unterstützte er den Oberbürgermeister im Stichwahlkampf. Nun hagelt es scharfe Kritik.

Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 87,1 liegt das nordrhein-westfälische Hamm deutlich über der kritischen Marke von 50 und ist Deutschlands aktueller Corona-Hotspot.

Am Samstag besuchte Armin Laschet Hamms Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann, um ihn im Stichwahlkampf zu unterstützen.

In den sozialen Medien wird der CDU-Politiker nun scharf kritisiert.

Hamm - Seit Monaten sorgt das Coronavirus* Sars-CoV-2 täglich für Gesprächsstoff: steigende Fallzahlen, die Lage in anderen europäischen Staaten, Einschätzungen von Experten, neue Einschränkungen. Auch der Mund- und Nasenschutz gehört seit Monaten zu dem Leben der Menschen hinzu, eine Änderung ist bislang nicht abzusehen - und Verstöße gegen diese Pflicht sorgen immer wieder für Aufsehen.

Während sich in einigen europäischen Staaten die Corona-Lage mehr und mehr zuspitzt und bereits die Rede von einer sogenannten zweiten Corona-Welle* ist, sorgen in Deutschland immer wieder einzelne Corona*-Hotspots für Aufmerksamkeit. Besonders im Fokus: Hamm in Nordrhein-Westfalen. Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 87,1 liegt der Ort deutlich über der kritischen Marke von 50. Insgesamt 164 Personen sind mit Covid-19 infiziert.

Coronavirus in NRW: Laschet macht Wahlkampf in Hotspot-Gebiet - ohne Maske

Was nun in den sozialen Medien für gehörigen Unmut sorgt, sind ausgerechnet Bilder von einer Veranstaltung in Hamm, an der auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet* teilgenommen hat. Laschet hielt sich am Samstag (19. September) in Hamm auf und „besuchte Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann, um ihn im Stichwahlkampf zu unterstützen“, wie auf dem offiziellen Twitter-Account der CDU in Nordrhein-Westfalen zu lesen ist. Im Kurpark in Hamm hielt Laschet eine Rede. Die Bilder, die der Twitter-Account postete, sorgte jedoch für viel Kritik.

Voller Kurpark in #Hamm! @ArminLaschet besucht OB Thomas #Hunsteger-Petermann, um ihn im Stichwahlkampf zu unterstützen: Alles, was HP angeht, macht er mit voller Überzeugung u ganzem Herzen. Er kennt Hamm wie kein zweiter. Am 27.09. #CDU u Hunsteger-Petermann wählen! #HPbleibtOB pic.twitter.com/85DYDCx4t5 — NRW-CDU (@CDUNRW_de) September 19, 2020

Corona-Hotspot Hamm: Veranstaltung ohne Maske und Mindestabstand - Kritik auf Twitter

Auf Twitter hagelte es indes jede Menge Kritik, weil die Corona-Maskenpflicht und der Mindestabstand den Bildern zufolge nach nicht eingehalten wurde. So schrieb ein Twitter-User beispielsweise: „Keiner trägt eine Maske und 1,5-Meter-Abstand halten gilt wohl auch nicht. Haben denn wenigstens die Leute ihre richtigen Kontaktdaten abgegeben? So etwas ist einfach nur peinlich. [...].“

Ein anderer User postete einen Tweet, in dem er kritisierte: „Beim Nachfahren von Karl dem Großen Armin Laschet gelten bei Veranstaltungen andere Abstands- und Maskenregeln, als für den Rest der Gesellschaft. [...] Peinlich und traurig!"