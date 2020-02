„Schießerei vor meiner Tür“: Erschütternde Videos von Anwohnern kursieren im Netz

Am späten Mittwochabend fielen in Hanau Schüsse in zwei Shisha-Bars. Im Internet kursieren nach der Horrornacht Videos, die erschreckende Szenen von den Tatorten zeigen.

In Hanau (Hessen) ist es zu einer Bluttat gekommen.

Elf Menschen haben ihr Leben verloren, darunter der mutmaßliche Täter und dessen Mutter.

Im Netz kursierten schnell Reaktionen und ein Video, das den Schauplatz in der Nacht offensichtlich zeigt.

Hanau - Eine fürchterliche Bluttat erschüttert Deutschland aufs Neue. Nachdem zuletzt schon in Sachsen-Anhalt, Berlin, Bayern und Baden-Württemberg tödliche Schüsse fielen, erlebten nun die Menschen in Hessen eine Horror-Nacht.

In Hanau kam es am Mittwochabend, 19. Februar, gegen 22 Uhr zur ersten entsetzlichen Tat. In einer Shisha-Bar am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt fielen Schüsse. Passanten blicken später in der Nacht immer wieder fassungslos auf die Szenerie am abgesperrten Tatort. Nicht weit entfernt in einer Seitenstraße liegen Patronenhülsen auf dem Fußweg.

Hanau (Hessen): Schüsse in der Innenstadt - Twitter-Videos zeigen turbulente Szenen

Auf Twitter kursieren schnell die ersten Videos. Eines davon zeigt bewaffnete Polizisten, die sich mehreren Männern nähern. Diese stehen teilweise mit erhobenen Händen auf der Straße. Ein Hund bellt unaufhörlich. Ein Krankenwagen fährt vorbei. Alles ist sehr hektisch und unübersichtlich.

Momentan handelt sich um 8 9 Tote und mehrere Verletzte bei Amoklauf. Mein Beileid für die Familien.. #Hanau pic.twitter.com/dnv08SkxHT — Sernur (@sernuur) February 20, 2020

In einem weiteren Twitter-Video berichtet ein Anwohner von den Ereignissen: „Hier war eben dicke Schießerei vor meiner Tür in Midnight-Bar. Da ist jemand mit Waffe reingekommen und hat Leute abgeknallt.“ Währenddessen filmt er turbulente Szenen auf der Straße.

#Hanau - Es scheint eher aus dem dunklen Milieu zu kommen... pic.twitter.com/iNuw9D1oIy — Safahat (@SeloSays_DTG) February 19, 2020

Gegenüber der Bild berichteten einige Menschen aus Hanau von der Nacht. Ein Mann sagte: „Ich habe einen Anruf bekommen von einem Kollegen. Es gab eine Schießerei im Kiosk. Ich bin direkt hergefahren. Ich dachte, dass mein Vater betroffen ist und mein Bruder. Ich habe beide gesehen, sie waren entsetzt, waren schockiert.“

Hanau: Bluttat in Hessen - Mann tötet neun Menschen, danach richtet er seine Mutter und sich selbst

In dieser Gegend gebe es so etwas eigentlich gar nicht, erzählt er weiter. „Das ist wie im Film. Ich kann noch nicht realisieren, was alles passiert ist. Meine Kollegen auch nicht. Ich hoffe, dass Gott bei den Verletzten und ihren Familien ist.“

Hessens Innenminister Peter Beuth berichtete am Donnerstagvormittag von weiteren Details. Man gehe von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Mittels Videos konnte man schnell das Fahrzeug des mutmaßlichen Täters ermitteln. Es wurde vor seiner Wohnanschrift gefunden, im Haus entdeckten die Beamten dann zwei Leichen: Einen 43-Jährigen und dessen Mutter (72).

Der deutsche Fußball reagierte Geschockt auf die Bluttat von Hanau - der kommende Spieltag steht im Zeichen der Trauer und des Gedenkens.

