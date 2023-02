Scholz auf Behörden-Besuch: Chef-Mail sorgt vorab für Erstaunen - Angestellte zu ungepflegt?

Von: Richard Strobl

Kanzler Scholz geht in dieser Woche in Hannover auf Behördenbesuch. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Kanzler Olaf Scholz kommt auf Behörden-Besuch in Hannover. Doch vorab sorgt eine interne Chef-Mail für Irritationen.

Hannover - Stellen Sie sich vor: Der Bundeskanzler kommt zu Besuch. Dann würden sich die meisten Menschen von ihrer besten Seite zeigen wollen. Doch was, wenn Olaf Scholz in einem Büro vorbeischaut und man auch die Mitarbeiter dazu bringen möchte, sich von ihrer Glanz-Seite zu zeigen? Eben dieser Versuch löste nun in Hannover Irritationen aus.

Tatsächlich besucht Olaf Scholz in dieser Woche Hannover und stattet bei seiner Reise auch der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) einen Besuch ab. Doch noch bevor dieses Gastspiel überhaupt vom Kanzleramt bestätigt wurde, bereitete man sich in besagter Behörde bereits vor. Infolgedessen wurde auch eine Info-Mail an die Mitarbeiter verschickt. Eben diese Mail des BGR-Präsidenten löste nach einer Meldung der Hannoverschen Allgemeinen große Verwunderung aus.

Scholz-Visite sorgt schon vorab für Wirbel – wegen Chef-Mail

Dabei wird zunächst deutlich, dass der Chef, Ralph Watzel, stolz auf den Kanzler-Besuch ist. Schließlich zeige dieser „das Interesse an der BGR von höchster politischer Stelle“. Die Visite können „wir (...) als Erfolg verstehen“. Deshalb wolle man die Chance nutzen, die Behörde auch „bestmöglich“ darzustellen. So weit so gut.

Doch mit dem „wir“ ist es schnell vorbei – zumindest am Tag des Kanzler-Besuchs, denn: Watzel bittet seine Mitarbeiter offen darum, „die Dienststelle am 16. Februar 2023 nicht zu betreten“. Dem Bericht nach ist dieser Satz in dem Brief sogar unterstrichen. Begründet wird dies mit großem Sicherheitsaufwand.

Frisches Hemd für Scholz-Besuch: Chef-Bitte sorgt für Fragezeichen

Doch der Behörden-Chef bereitet sich auch für den Fall vor, dass einige schlicht ins Büro kommen müssen: „In Anbetracht dieses besonderen Anlasses bitte ich Sie zudem, am 16. Februar 2023 innerhalb der Liegenschaft auf ein ordentliches und gepflegtes äußeres Erscheinungsbild zu achten.“ Was das bedeutet? Laut t-online wird darum gebeten, sich die Schuhe zuzubinden und das Hemd zu bügeln, wenn man denn schon kommen müsse.

Gegenüber der HAZ bemängelt ein Sprecher des Beamtenbundes die Mail und meint: „Ich gehe davon aus, dass die Mitarbeiter einer Bundesbehörde sich jeden Tag ordentlich anziehen.“