Hans Söllner rechnet mit Politikern ab - und spricht über Flüchtlinge

„weil sich die Politiker definitiv nicht ums Volk kümmern, sondern nur um ihren fetten Arsch, ihren Ranzen und ihre Partys, die sie feiern.“ In diesem Punkt kann man Herrn Söllner nur zustimmen.

In diesem Punkt.

Was z.B. das "Wegnehmen" betrifft: Ja, die wenigsten haben es persönlich konkret erlebt, wie ihnen etwas weggenommen wurde. Etwa die ausgeraubte 89-Jährige in Niclasreuth. Manche haben es aber auch brutal durchleiden müssen, etwa die junge Frau in Freiburg. Manche haben es noch nicht einmal überlebt (Freiburg, Kandel, Flensburg, Chemnitz...).

Doch wie soll man es denn bitteschön "erleben", wie zig Milliarden an Steuergeldern direkt - und vermutlich weitere zig Milliarden indirekt - verbraten werden?

Wenn wir warten, bis ein zweistelliger Prozentsatz oder gar die Mehrheit persönlich betroffen ist, ist eh längst alles zu spät.